Стандарт HDMI 2.2 должен обеспечить более высокое разрешение и лучшую частоту кадров. Однако может потребоваться новый кабель для разъема.

HDMI, стандарт передачи изображения и звука, скоро получит обновление. Разработчик HDMI, отвечающий за этот стандарт, пригласил несколько средств массовой информации на презентацию на выставке технологий CES. Мероприятие запланировано на 6 января, сообщает, в частности, портал The Verge.



В приглашении пока не сказано, что именно будет представлено. Сообщается только о новом стандарте, который обеспечивает «широкий диапазон более высоких разрешений и частот обновления». Но понятно, что это обновленная версия стандарта HDMI.

Также неясно, какое название будет иметь новый стандарт. Предполагается наименование HDMI 2.2. Текущий стандарт HDMI 2.1 был представлен в 2017 году. С тех пор были внесены лишь незначительные улучшения (в настоящее время актуальной является версия HMDI 2.1b).

Текущий стандарт обеспечивает разрешение 8K со скоростью до 60 кадров в секунду и разрешение 4K со скоростью до 240 кадров в секунду. Переменная частота обновления ограничена 120 кадрами в секунду. Новый стандарт призван улучшить эти показатели.

Скорость передачи HDMI 2.1 составляет максимум 144 Гц. Конкурент DisplayPort на данный момент вне конкуренции. Данный стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов достигает скорости передачи данных 240 Гц. Это особенно важно для игр. HDMI 2.2 должен, по крайней мере, достигать этих значений.

Можно предположить, что для новых функций также потребуется новый кабель. Однако вряд ли само соединение изменится. Пройдет некоторое время, прежде чем можно будет использовать новый стандарт, поскольку все устройства — телевизоры, ПК, игровые приставки — должны его поддерживать.

Новые топовые видеокарты Nvidia и AMD также ожидаются на выставке CES этого года, которая стартует 7 января. Nvidia представит серию GeForce RTX 50, а AMD — Radeon RX 8000. Ожидается, что они уже поддерживают новый стандарт HDMI.

Улучшение стандарта HDMI особенно важно для новых игровых консолей. Решение может позволить играть в игры в разрешении 8K со скоростью более 60 кадров в секунду. PS5 Pro поддерживает 8K, но в играх ограничение составляет 30 кадров в секунду.