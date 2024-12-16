Британский бронированный внедорожник впервые уничтожил беспилотник лазерным оружием.

У Британии есть собственная программа вооружений по разработке лазерного оружия. Один из проектов теперь на шаг ближе к серийному производству.

Фото: Raytheon

Впервые дроны, летающие с системой HELWS (High-Energy Laser Weapon System) производства Raytheon, были сбиты лазерным оружием с бронированного внедорожника британской армии.

Испытания прошли в рамках программы LDEW (Laser Directed Energy Weapon) британских вооруженных сил. По мнению Raytheon, речь идет, прежде всего, об интеграции «готового» решения в машину британской армии. Это решение, конечно, будет дешевле, чем разработка нового лазера и/или нового транспортного средства.

Для испытания использовался бронированный внедорожник с 6 колесами. Речь идёт о машине Wolfhound, созданной на базе бронеавтомобиля Mastiff, являющегося, в свою очередь, версией американского Cougar. Обычно транспортное средство используется британской армией для перевозки солдат.

Для теста установили лазерную установку на специальную платформу. Все окна имеют защиту. Предположительно это делается для того, чтобы солдаты не были ослеплены - например, если лазер попадает на отражающую поверхность и инфракрасный свет вернётся обратно.

Как и в предыдущих тестах против статических целей, можно увидеть несколько кабелей, идущих к Wolfhound. Это говорит о том, что, по крайней мере, во время испытания для лазера использовался внешний источник энергии.

Фото: Министерство обороны Великобритании

Во время испытаний радар не был виден. Дрон был заснят оптически и с помощью инфракрасной камеры. Система управляется с помощью контроллера, форма которого аналогична форме контроллера PlayStation.

Согласно сообщению британского правительства, обстрелу подвергались только парящие дроны. Они вылетели заранее, чтобы проверить сопровождение цели, но зависли для испытания. Неизвестно, с какой дистанции по ним стрелял лазер и сколько времени потребовалось для их уничтожения.

Один из дронов, уничтоженный лазером. Фото: Министерство обороны Великобритании

Мощность лазера также официально не озвучивается. Поскольку лазерная головка, похоже, та же самая, которую компания Raytheon поставила ВВС США в 2023 году, ее мощность, вероятно, составляет 10 киловатт.

Лазер мощностью 10 кВт для ВВС. Фото: Raytheon

Однако нельзя исключать, что версия британской армии была модернизирована до 20 и более кВт. Цель британского правительства — использовать такой лазер для отражения дронов на расстоянии до одного километра.10 кВт достаточно для поражении целей на небольших расстояний и небольших дронов размером с DJI Phantom. Лазер должен уничтожать коммерческие дроны, которые были модифицированы для сбрасывания взрывных устройств или атаки целей.

С более крупными дронами можно, по крайней мере, на короткое время ослепить камеру и повредить датчик изображения. Оператор, управляющий дроном удаленно, больше не увидит свою цель.

У лазера есть большое преимущество: поскольку в качестве «боеприпасов» используется только энергия, выстрел обходится очень дешево. Британское правительство ожидает тратить 10 пенсов за выстрел.

Однако лазерное оружие не может стрелять бесконечно, и, в зависимости от модели, ему приходится делать перерыв примерно от 30 секунд до 5 минут, чтобы остыть.

Raytheon получила от британского правительства на разработку сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов.

Испытанное лазерное оружие. Фото: Министерство обороны Великобритании

Когда в июле британское правительство объявило о статических испытаниях лазера по мишени, речь шла не только о «лазерном оружии со скоростью света». Система может отслеживать несколько целей и поражать их со скоростью, превышающей скорость света.

Альберт Эйнштейн установил скорость света как абсолютный максимум в своей теории. Скорость света составляет почти 300 000 километров в секунду, что соответствует 1,08 миллиарда км/ч.