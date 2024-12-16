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kosmos_news
Швеция срочно заказала у США 15 000 штурмовых винтовок Colt M4
Недавно вступившая в НАТО страна (7 марта) планирует к 2030 году увеличить вдвое численность армии.

С 1980-х годов вооруженные силы Швеции оснащены автоматом АК-5, то есть модифицированной компанией Bofors версией 5,56-мм автомата FN FNC, разработанным бельгийской группой FN Herstal. Это оружие уже устарело, и Швеция планировала заменить его на Automatkarbin 24 (АК-24, новая версия AR-15) в рамках совместного с Финляндией заказа от финского производителя оружия Sako (дочерней компании итальянской Beretta).

Соглашение, достигнутое двумя странами и действующее до 2053 года, должно позволить им сэкономить деньги и повысить оперативную совместимость между вооруженными силами. Министерство обороны Финляндии разместило первый заказ на сумму 700 000 евро, тогда как сумма, заявленная Швецией, составила около 80 миллионов евро.

«Тот факт, что Швеция и Финляндия имеют единое соглашение с поставщиком на получение одной и той же системы вооружения, увеличивает возможности сотрудничества, особенно в сфере обучения, и облегчит поставку боеприпасов. Выбор финского поставщика обеспечивает долгосрочную безопасность», — утверждает Шведское управление оборонных материалов (FMV).

Однако эта сделка была оспорена немецким производителем оружия Heckler & Koch, который счел, что она противоречит правилам конкуренции Европейского Союза (и, в частности, Директиве 2009/81/EC, известной как MPDS, о координации процедур закупок в области обороны и безопасности).

Это решение вызвало задержки в снабжении шведских вооруженных сил. Кроме того, пока военные готовятся к размещению батальона в Латвии в рамках усиления восточного фланга НАТО, FMV пришлось быстро найти решение по замене АК-5. Темпы поставок винтовок АК-24 оказались слишком медленными. Кстати, в ноябре прошлого года было заказано еще 22,5 тысячи экземпляров.

Кроме того, на случай чрезвычайной ситуации компания закупила 15 000 карабинов Colt M4 непосредственно у армии США. 

«Мы должны немедленно обеспечить вооруженные силы оружием», — заявил Йонас Лоцне, руководитель наземных систем FMV, в интервью шведской общественной телекомпании SVT Nyheter. 

К 2030 году ожидается, что численность армии удвоится. То же самое касается и объёмов вооружения, которое стране понадобится в больших количествах.

По данным телекомпании SVT Nyheter, которой удалось ознакомиться с документами, касающимися этой покупки, данные винтовки Colt M4 будут взяты «непосредственно со складов американской армии». 15 000 винтовок «будут использоваться всеми, от призывников до солдат и офицеров, служащих на постоянной основе, а также во время командировок за границу, например в Латвию».

#сша #оружие #швеция #винтовки
Источник: opex360.com
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