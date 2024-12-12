В России работают над обновлением Су-57 (проектный индекс Т-50) уже 6 лет. Теперь впервые обнаружен важный компонент модернизированной версии истребителя-невидимки.



Двигатель с новым векторным управлением тяги можно увидеть на фото. Квадратное сопло радикально отличается от нынешних круглых сопел.

Самолет Т-50-2 — это второй лётный прототип из серии самолетов Су-57. Он впервые поднялся в воздух в 2011 году и постоянно дорабатывался для испытаний будущих модернизаций Су-57. На фотографиях видно, что Т-50-2 имеет на испытаниях 2 разных двигателя: новый АЛ-51Ф-1 и обычный АЛ-41Ф-1.

На переднем плане АЛ-51Ф-1, на заднем плане АЛ-41Ф-1. Фото: ВВС России

Векторное управление

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Оба двигателя имеют регулируемые сопла, позволяющие изменять вектор тяги. Струя выхлопных газов двигателя направляется в нужном направлении. Помимо истребителей и самолетов с вертикальным взлетом, этот принцип также используется в космических кораблях, ракетах-носителях и военных ракетах.

Новый АЛ-51Ф-1 имеет векторное управление, при котором сопла или створки сопел движутся только по одной оси. У старого АЛ-41Ф-1 сопло может перемещаться по нескольким осям.

Векторное управление в первом случае в истребителях в первую очередь используется для повышения мобильности в воздушном бою. Второй вариант имеет преимущества перед первой версией с точки зрения мобильности.

Скрытность вместо воздушного боя

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Стелс-истребители 5-го поколения фактически не предназначались для ведения ближнего боя в воздухе. Вместо этого они используют современные ракеты «воздух-воздух». Американская AIM-174B имеет дальность свыше 240 км, российская КС-172 предположительно имеет дальность до 400 км (точные данные секретны).

F/A-18F вооружен двумя AIM-9X Sidewinder, тремя AIM-120 AMRAAM и четырьмя AIM-174B. Фото: ВМС США

Поэтому для истребителя-невидимки было бы более важно иметь наилучшие возможности скрытности (малозаметности). И именно здесь векторное управление, при котором сопла движутся только по одной оси, имеет преимущество. АЛ-41Ф-1 в первую очередь создавался для обеспечения малозаметности. АЛ-51Ф-1 создан для повышения скрытности как сбоку, так и сзади.

Кроме того, квадратная форма сопла обеспечивает лучшее охлаждение. На АЛ-51Ф-1 створки сопел также имеют небольшие каналы, обеспечивающие дополнительный охлаждающий эффект. Цель также состоит в том, чтобы уменьшить инфракрасную сигнатуру истребителя.

У Су-57 будет новый двигатель

Векторное управление на АЛ-51Ф-1, скорее всего, снизит максимальную скорость разворота Су-57 и увеличит радиус разворота. Но эффективность также увеличивается. Новые сопла обеспечивают суперкрейсерский режим, т.е. продолжительный полет на сверхзвуковой скорости (1 Маха) без использования форсажных камер.

Эта технология изначально предназначалась для Су-57, но не могла быть реализована на АЛ-41Ф-1. По сообщению Aviation Week, это может быть связано со спором между ОКБ имени А. Люльки, ответственным за АЛ-51Ф-1, и компанией «Сухой», строящей Су-57. Первоначальная конструкция двигателя потребовала бы модификации фюзеляжа, против чего выступал «Сухой». Причина этого, вероятно, в том, что поставка Су-57 задерживалась на несколько лет, и российское правительство настаивало на поставке.

Схема АЛ-51Ф-1. Фото: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

К моменту соответствующей корректировки конструкции АЛ-51Ф-1 Су-57 уже летал с АЛ-41Ф-1. Технически двигатель создан на базе более старого АЛ-31Ф, который, помимо всего прочего, использовался для Су-27 и Су-30.

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Поэтому характеристики малозаметности не оптимальны: АЛ-31Ф не проектировался под возможности малозаметности, а АЛ-51Ф-1 — новая разработка, специально для Су-57.

Су-57 – это история успеха

Как и многие крупные российские оборонные проекты 90-х годов, Су-57 столкнулся с проблемами. Он берет свое начало в 1980-е годы, когда была начата разработка МиГ-1.44. Прототип истребителя-невидимки поднялся в воздух в 2000 году, но программа была прекращена.

В конце 2000 года была запущена новая программа создания истребителя-невидимки, в результате которой появился Су-57. Индия внесла финансовый вклад в разработку, но вышла из проекта в 2018 году. Пока нет официального подтверждения того, что какая-либо страна купит экспортный вариант истребителей.

Сообщается, что цена единицы Су-57 для ВВС России составляет 35 миллионов долларов. Это сделало бы Су-57 значительно дешевле американского F-22, стоимость которого на момент появления составляла 143 миллиона долларов.

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Фактически в период с 2016 по 2020 год должны были быть поставлены 52 самолета Су-57. ВВС России сократили этот заказ до 12 штук. В 2019 году сообщалось, что к 2028 году будет закуплено 76 единиц Су-57. Неизвестно, сколько Су-57 сейчас имеется в России и сколько находится в боевой готовности. По оценкам их от 20 до 24 штук.

Самолет с новыми двигателями получил название Су-57М

Появившиеся сейчас фото самолета с АЛ-51Ф-1 свидетельствуют о том, что работы ведутся по созданию Су-57М. «Сухой» получил заказ на разработку модернизированного Су-57 в октябре 2018 года. Однако официального заказа на Су-57М пока нет.

Также неясно, когда будут завершены испытательные полеты и может начаться производство. Первоначально серийное производство планировалось на середину 2025 года. Помимо новых двигателей Су-57М получит улучшенную электронику и обновления, повышающие надежность и упрощающие обслуживание.

Су-57

Нынешний Су-57 — первый и единственный российский истребитель-невидимка, поступивший на вооружение. Специальная конструкция предназначена для уменьшения площади поперечного сечения радара. Внутренние отсеки вооружения также помогают уменьшить эффективность радиолокационного облучения.

Стеклянный купол кабины имеет покрытие из оксидов металлов, которое снижает отдачу радара на 30 процентов. Все это должно способствовать тому, что радиолокационная эффективность будет примерно в 30 раз меньше, чем у Су-27. По данным «Сухого», радиолокационное сечение Су-57 составляет от 0,1 до 1 м². Это значительно больше, чем у американских истребителей-невидимок F-22 (около 0,001 м²) и F-35 (около 0,05 м²).

Вооружение

Сообщается, что максимальная боевая нагрузка Су-57 составляет от 7500 до 10 000 кг. В двух оружейных отсеках Су-57 могут размещаться ракеты «воздух-воздух», «воздух-поверхность», противокорабельные ракеты и управляемые бомбы. Сейчас идёт работа над гиперзвуковой ракетой на базе 47М2 «Кинжал», которая достаточно компактна для отсеков вооружения.

Снаружи имеется 6 точек подвески для дополнительных ракет или дополнительного вооружения, что увеличивает радиолокационное сечение. Су-57 также вооружен 30-мм бортовой пушкой с боезапасом 150 снарядов.

С АЛ-41Ф-1 Су-57 развивает максимальную скорость 2600 км/ч. Практический потолок составляет 20 000 метров. При дозвуковом полете дальность полета — до 3500 км, рабочий радиус — 1250 км.

Сравнение с F-22

Су-57 технически является аналогом американского F-22. Военные эксперты считают, что он уступает F-22 из-за более низкой скрытности и скорости. Имея АЛ-51Ф-1, Су-57М мог бы превзойти F-22, который США фактически хотят заменить самолетом-преемником. Однако соответствующий проект NGAD застопорился.

F-22 также имеет векторное управление, оптимизированное для малозаметности. Поэтому его радиолокационная эффективность меньше, чем у F-35, хотя физически это более крупный самолет.