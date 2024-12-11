Анализ данных, собранных телескопом Джеймса Уэбба за два года, ошеломил астрономию: Вселенная расширяется быстрее, чем предполагалось научными расчетами.

Летом 2022 года были представлены первые снимки, сделанные новым космическим телескопом Джеймса Уэбба. С тех пор наблюдения телескопа держат науку и мир в напряжении.

Телескоп Джеймса Уэбба снова поражает исследователей

Анализ данных, собранных за последние два года, ставит исследование перед новой загадкой. Данные телескопа Джеймса Уэбба закрепляют предположение, которое раньше, возможно, можно было бы отклонить как ошибку измерения.

Проще говоря, новые данные, представленные в исследовании, показывают, что Вселенная на самом деле расширяется быстрее, чем предсказывает Стандартная модель космологии. Эта модель основана на космическом фоновом излучении, возникшем вскоре после Большого взрыва.

Соответственно, скорость расширения Вселенной – так называемая постоянная Хаббла – должна иметь значение 67,4, т.е. она должна расширяться со скоростью 67,4 километра в секунду на каждые 3,26 миллиона световых лет. По данным телескопа Джеймса Уэбба, подтверждающим предыдущие измерения телескопа Хаббл, значение составляет около 73.

Согласно измерениям, возможны значения до 76 или около 70. Поэтому первая задача астрономов — определить точное отклонение, как сообщает Reuters. Вселенная может расширяться на четыре-пять или на десять-двенадцать процентов быстрее, чем ожидалось.

Конечно, более волнующий вопрос заключается в том, почему Вселенная расширяется быстрее, чем могут объяснить предыдущие расчеты. Согласно исследованию Университета Джонса Хопкинса, опубликованному в Astrophysical Journal, оцененные данные позволяют предположить, что текущая стандартная модель космологии нуждается в пересмотре.

Как объясняет автор исследования и лауреат Нобелевской премии Адам Рисс, знания космологов все еще очень ограничены, особенно в отношении так называемой темной материи и темной энергии. Эти два гипотетических элемента будут составлять около 96 процентов Вселенной.

«Существует множество гипотез об отклонениях скорости расширения», — говорит Рисс.

Сюда входят темная материя, энергия и излучение, а также нейтрино. Другие объяснения могли бы учитывать экзотические свойства гравитации. Возможно, скоро исследователи смогут договориться о новой стандартной модели космологии.





