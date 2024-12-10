Из-за огромной плотины в Китае скорость вращения Земли меняется. Объяснение этому довольно простое.

Продолжительность суток на Земле зависит от оборота – т. е. сколько времени понадобится планете, чтобы один раз обернуться вокруг своей оси. Люди сошлись во мнении, что это 24 часа.

Но если присмотреться, то станет ясно, что продолжительность этого вращения меняется незначительно. Например, взаимодействие Луны и Земли удлиняет сутки на 2 миллисекунды за столетие.

Но для того, чтобы влиять на скорость вращения Земли, даже не требуется сравнительно большого спутника (Луны). Все, что для этого нужно, — это большая инфраструктура, и день удлиняется — едва измеримым образом, но всё же.







Плотина «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае — одна из таких инфраструктур, которая оказывает влияние на скорость вращения Земли. Плотина состоит примерно из 28 миллионов кубических метров бетона. Из использованной стали можно было возвести более 68 копий Эйфелевой башни. К этому добавляется запрудная вода, объем которой соответствует до 40 миллиардов кубических метров.

Поскольку конструкция концентрирует эту экстремальную массу на высоте 185 метров над уровнем моря, это влияет на момент инерции земного шара. Это значит, что Солнце «заходит» чуть позже из-за плотины «Три ущелья».

Еще в 2005 году ученый НАСА Бенджамин Фонг Чао подсчитал, что плотина в Китае продлит земной день на 0,06 микросекунды. Это 60 миллиардных долей секунды или 0,00000006 секунды.

Почему это так, лучше всего объяснить на примере танцоров на льду. Когда танцовщица вращается и отводит руки от тела, ее вращение замедляется. Если она расположит руки вдоль тела, то будет вращаться гораздо быстрее. Если тело становится более «компактным», скорость вращения увеличивается, поскольку момент импульса остается прежним.

Этот точный принцип также можно применить к Земле и плотине «Три ущелья». Если бы огромное сооружение было построено не на высоте всего 185 метров над уровнем моря, а где-нибудь в высокогорной местности, то день был бы еще длиннее.