Илон Маск назвал Cybertruck «транспортным средством апокалипсиса», имея в виду, что машина будет ездить в любых условиях.

Для многих владельцев Cybertruck в США наступивший зимний сезон будет первым для испытания нового электромобиля Илона Маска. Впервые они смогут протестировать его на заснеженных и обледенелых дорогах. Некоторые из автовладельцев обеспокоены, выдержит ли дорогой автомобиль зимние условия.

Владелец электрокара задается вопросом, будет ли Cybertruck хорошо ездить по зимним дорогам и не покроется ли ржавчиной. Фото: Tesla

Водитель Cybertruck из американского штата Мичиган настолько переживает за свой Cybertruck, что зимой оставляет машину в гараже. Вместо этого он использует свой старый Cadillac в качестве запасного автомобиля. Он оправдывает это солью на дороге, которая, как он опасается, может привести к ржавчине Cybertruck. Напомним, так называемая техническая соль используется для превентивной обработки дорожных покрытий и борьбы с уже образовавшейся зимней наледью.

«Здесь, в Мичигане, только что пошел снег, и вместе с ним дорожные покрытия отныне посыпают солью. Думаю, этой зимой я буду ездить на своем старом Cadillac Escalade», — написал автовладелец по имени Джейкоб на форуме Клуба владельцев Cybertruck (Cybertruck Owners Club).

Это удивительно, потому что Илон Маск в прошлом всегда рекламировал Cybertruck как особенно прочный автомобиль, который, как сообщалось, подходит для езды даже во время при стихийных бедствий.

Зимние дороги, по которым рассыпана соль, фактически не должны оказывать никакого влияния на Cybertruck. Джейкоб все же хочет перестраховаться, потому что явно не доверяет инженерам Tesla.

«Теперь я сомневаюсь, что соль не повредит нержавеющую сталь Cybertruck. Между алюминием и нержавеющей сталью возникает гальваническая коррозия. Я уверен, что инженеры Tesla это учли, но насколько хорошо? В любом случае, я просто хотел узнать, что об этом думают другие члены Клуба владельцев Cybertruck», — обратился мужчина за советом к другим участникам форума.

«Я разговаривал с местным механиком, который специализируется на Cybertrucks. Когда я позвонил по поводу коррозии, мне сказали, что видели некоторые пятна ржавчины в прошлом году и не смогли полностью их удалить», — написал в ответ один из других владельцев Cybertruck.

Другой пользователь форума рассказал, что его Cybertruck в прошлом году плохо справлялся с солью, а летом у него также были проблемы с хлоридом кальция, которым посыпают дорогу, чтобы предотвратить сильное запыление.

Однако другие водители ответили, что их Cybertruck хорошо справился с солью.