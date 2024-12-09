Дроны могут использовать эту систему на базе астрономической навигации для определения своего местоположения, даже если GPS не работает или недоступна.

GPS – самая известная и популярная система спутниковой навигации. Однако она не лишена недостатков. Например, GPS подвержена помехам. Это обстоятельство привлекло особенное внимание общественности в связи с проведением СВО – из-за помех много беспилотников как бы меняют направление и не достигают целей.







GPS также может выйти из строя по другим причинам или просто отсутствовать. Это большая проблема, особенно для беспилотных летательных аппаратов, таких как дроны, поскольку у них часто нет альтернативы определению своего положения.

Исследователи из Университета Южной Австралии (UniSA) разработали навигационную систему для дронов, которая использует данные звёзд вместо GPS.

Новая система объединяет фотографии неба с распознаванием изображений и предлагает экономичную альтернативу традиционным системам GPS. Она работает с помощью алгоритма, который обрабатывает визуальные данные звезд. Сэмюэл Тиг, исследователь UniSA, подчеркивает простоту и практичность системы для небольших дронов.

Дрон фотографирует ночное небо. Алгоритм анализирует информацию и сравнивает с сохраненными данными. Исходя из этого, можно рассчитать точное положение дрона. Очевидный минус: система работает только ночью.

Астрономическая навигация использовалась в судоходстве много веков назад. Полярная звезда сыграла в этом особую роль, по ней можно было легко определить северное направление.

Такие инструменты, как секстанты, позволяют определить угол между горизонтом и небесным объектом, например Солнцем. Это решение позволяет узнать широту, на которой корабль находится в данный момент.