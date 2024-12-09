Любитель воплотил в жизнь тонкий портативный Mac с сенсорным экраном, который так и не был выпущен в середине 80-х годов.

У основателя Apple Стива Джобса было много идей в плане создания новых технологических устройств. Одно из них было слишком революционной для своего времени: FlatMac, своего рода портативный айпад.

FlatMac. Фото: Кевин Нокиа

Так назывался портативный Mac, который должен был быть готов к производству в 1986 году. У него меется сенсорный экран и клавиатура. FlatMac, по сути, был предшественником iPad, задолго до того, как планшеты стали социально приемлемыми, то есть широко распространены.

Устройство так и не продвинулось дальше прототипа. До настоящего времени. Немецкий инженер-любитель Кевин Нокиа создал функциональный FlatMac и вначале декабря опубликовал соответствующее видео устройства:





Вдохновение для этого изобретения он черпал из книги «Будь проще: ранние годы дизайна Apple». Книгу написал Хартмут Эсслингер, разработавший FlatMac. Один из сохранившихся прототипов, созданных в то время, выставлен в Музее современного искусства Сан-Франциско.

Инженер изготовил кнопки и корпус с помощью 3D-принтера. Чтобы получить характерный бежевый цвет, он использовал аэрозольную краску.

Внутри установлен Raspberry Pi 4, самый мощный микропроцессор в семействе Raspberry Pi. Как и предполагалось на момент разработки, имеется дисковод для гибких дисков и порт mini-DIN для использования старой однокнопочной мыши Apple. В дополнение к другим портам, которые сегодня уже не актуальны, для удобства имеется слот SD и порты USB.

При запуске FlatMac запускается эмулятор Macintosh. Инженер немного схитрила с тачскрином. Вместо чисто монохромного дисплея, как изначально предполагалось для FlatMac, используется цветной экран. В конце концов, он позаимствовал его у iPad, что вполне соответствовало духовному предшественнику iPad.

Уникальная машина продаваться не будет. Изобретатель пока не опубликовала точных инструкций по сборке или файлов для 3D-печати.





