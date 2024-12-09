Всего в мобильные командные центры переоборудуют 5 самолетов Boeing 747-8 из Korean Air. В перспективе новая машина должна выполнять роль командного центра США в случае ядерной войны.

В середине 2024 года было объявлено, что корпорация Sierra Nevada заключила контракт на поставку новых «самолетов Судного дня» для США. Самолет создан на базе Boeing 747-8. Этот самолет больше не производится с 2022 года, но благодаря своим размерам и оснащению четырьмя двигателями он представляет собой идеальную основу для такого вида техники. Программа, в рамках которой реализуется проект, называется Survivable Airborne Operations Center (SAOC).







Работа над проектом уже началась. Эти самолеты не являются совершенно новыми машинами. Просто соответствующим образом будут переоборудованы 5 бывших в употреблении пассажирских самолетов Korean Air. Первый самолет в начале декабря передан Национальному институту авиационных исследований (NIAR) в Уичито, штат Канзас, где ведутся работы. Об этом Sierra Nevada сообщила в пресс-релизе.

Sierra Nevada заплатила за пять самолетов $675 млн. Общий бюджет проекта составляет $13 млрд. Завершение проекта ожидается в 2036 году.

Sierra Nevada выиграла контракт на новую программу SAOC в апреле после того, как Boeing вышла из тендера.

«Самолет Судного дня» — важная часть национальной безопасности США. Он служит мобильным командным центром для президента, министра обороны и начальников штабов в случае национального кризиса, в частности ядерной атаки. Техника позволяет поддерживать возможности командования и управления. Даже когда соответствующие объекты на земле разрушены.

Нынешний парк «самолетов Судного дня» основан на Boeing 747-200. Они были перестроены в 1970-х годах и получили новое название Boeing E-4B.

Новые «самолет Судного дня» будут очень похожи, но должны существенно отличаться от своих предшественников в плане внутренней комплектации. Так что места в 747-400 будет больше.

Кроме того, технология значительно усовершенствовалась с тех пор, как были построены нынешние самолеты. Хотя на протяжении многих лет их постоянно модернизировали, в общей сложности они имеют срок эксплуатации около 50 лет.

О том, что ВМС США требуется новый «самолет Судного дня» стало известно в 2023 году. Несколько оборонных подрядчиков объединили усилия для разработки преемника E-6B Mercury.

Этот тип самолета, основанный на Boeing 707, до сих пор служил ВМС США в качестве командного самолета в случае начала глобальной ядерной войны. В такой ситуации Е-6 Mercury должен действовать как центр управления и поддерживать связь с ВМФ.

Самолет E-6 сейчас устарел. Об этом говорится в документах ВМФ. Поэтому сейчас реализуются меры по модернизации.

Преемником E-6 ранее считался C-130J-30 Super Hercules компании Lockheed Martin — версия C-130 с фюзеляжем на 4,5 метра длиннее. Новый самолет в настоящее время все еще разрабатывается и обозначается аббревиатурой E-XX.

По словам Генри Сира, директора программ управления в Northrop Grumman, E-XX во многих отношениях превосходит E-6. Он должен летать лучше, чем Е-6, стоящий на вооружении ВМФ с 1989 года. В самолете не должно устанавливаться никаких новых технологий. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее использовать существующие инструменты в новом типе самолетов.

Военно-морской флот выделяет $213,7 млн на проект. Из этой суммы пока планируется профинансировать 3 испытательных самолета. По словам Сира, ВМС хотят закупить в общей сложности 9 экземпляров для замены 16 единиц E-6.