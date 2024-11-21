Автор книги «Богатый папа, бедный папа» еще раз призывает своих последователей на платформе X (ранее Twitter) инвестировать в биткоин – и считает, что расходы на образование менее разумны.

В своём посте на платформе X от 20 ноября автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки приводит прогноз Майкла Сэйлора, основателя MicroStrategy и ярого сторонника биткоина.





Сэйлор прогнозирует, что стоимость BTC составит 13 миллионов долларов. Кийосаки согласен с этой оценкой и объясняет:

«Сегодняшняя цена биткоина составляет примерно 90 000 долларов. Если планка в 13 миллионов будет достигнута – а я верю, что так и будет – то 0,1 BTC, которые вы можете купить сегодня примерно за 9000 долларов, сделают вас миллионером в будущем».

В своем посте автор бизнес-бестселлеров подчеркивает, что умные инвестиции, такие как биткоин, более прибыльны в долгосрочной перспективе, чем традиционные расходы на образование, такие как обучение.

«Зачем тратить 50 000 долларов на степень MBA, которая в итоге оказывается бесполезной? Вам лучше инвестировать в биткоин — я тоже так делаю», — говорит Кийосаки.

Такими заявлениями Кийосаки вызвал критику, особенно в США, где дебаты по поводу студенческих кредитов уже несколько месяцев доминируют в новостях. Президент Джо Байден недавно инициировал шаги по частичному списанию этого долга. Около десяти миллиардов долларов кредитов уже списано. Но дальнейшие планы по облегчению долгового бремени по всей стране провалились в Верховном суде, который квалифицировал этот подход как незаконный.

Кийосаки в свою очередь уверен: богатство не зависит от ученых степеней. Вместо этого он полагается на возможность принятия разумных финансовых решений.

«Не образование делает вас богатым, а BTC», — таково его основное послание.

Еще неизвестно, правы ли Сэйлор и Кийосаки в своем прогнозе. Но дискуссия о будущем биткоина и критика традиционной системы образования, скорее всего, наберут обороты благодаря таким заявлениям.