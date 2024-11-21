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kosmos_news
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
Впервые за более чем 20 лет гражданский самолет преодолел звуковой барьер.

24 октября 2003 года легендарный «Конкорд» совершил свой последний коммерческий пассажирский рейс. Когда между нью-йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди и лондонским Хитроу были включены форсажные камеры для разгона самолета до 2 Маха, это был последний раз, когда осуществляющий гражданский рейс самолет достигал сверхзвуковой скорости.
Mk-II Aurora. Фото: Dawn Aerospace 
Как 20 ноября сообщает портал Futurezone, несколько дней назад экспериментальный самолет Mk-II Aurora с ракетным двигателем компании Dawn Aerospace во время испытательного полета достиг скорости 1,1 Маха. Самолет летел на высоте более 25 километров. Ракетный двигатель Mk-II имеет тяговооруженность в 20 раз выше, чем у обычных реактивных двигателей.

Через несколько часов был осуществлен второй полет. По данным компании, Mk-II — первый сверхзвуковой самолет, спроектированный и построенный в Новой Зеландии. Испытательный полет состоялся недалеко от горы Кук на Южном острове Новой Зеландии.

Он также побил рекорд, поднявшись на высоту 20 километров быстрее, чем любой другой самолет. Mk-II сделал это за 118,6 секунды — на 4,2 секунды быстрее, чем модифицированный F-15, установивший свой рекорд в 1970-х годах.

В любом случае Стефан Пауэлл, генеральный директор Dawn Aerospace, уже видит большое будущее сверхзвуковых самолетов. 

«Этот полет закладывает основу для того, чтобы Aurora стала самым быстрым летающим самолетом в мире», — сказал Пауэлл.

Цель состоит в том, чтобы самолет мог летать со скоростью 3,5 Маха и запускать спутники в космос. Он должен подняться к краю космоса на высоту 100 километров.

Хотя сверхзвуковая скорость является редкостью в гражданской авиации, она широко распространена в военной авиации. Мощные истребители, такие как F-15, F-22 или Eurofighter и российский Су-57, могут летать быстрее звука.

В настоящее время несколько стартапов по всему миру работают над возрождением сверхзвуковой пассажирской авиации и в гражданских целях. Однако не всегда успешно. Exosonic, основанная в 2019 году, недавно обанкротилась.

Как и аналогичные компании, Exosonic, среди прочего, работала над возможностью так называемого тихого звукового удара. Без этой технологии сверхзвуковые самолеты смогут развивать полную скорость только над необитаемыми территориями (например, над океанами).

Помимо топливной эффективности, тихий звуковой удар является одним из решающих факторов того, есть ли будущее у коммерческих сверхзвуковых полетов. Большой интерес к такой технологии проявляют и производители военных сверхзвуковых самолетов. Например, Lockheed работает с НАСА над экспериментальным самолетом X-59, который предназначен для полетов с тихим звуковым ударом.

#авиация #самолет #конкорд #mk-ii
Источник: futurezone.at
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