Артиллерия была в резерве долгие годы после вывода из эксплуатации и сильно устарела.

В этом году Нидерланды должны были «по-тихому» передать Украине неустановленное количество саамоходных гаубиц М109 неизвестного варианта, которые, скорее всего, поступили из глубоких резервов техники и оставались там многие годы после вывода из эксплуатации. Теперь в X (ранее Twitter) опубликовано доказательство, демонстрирующее применение одного из переданных из США экс-голландских M109 варианта A2NL. Кстати, некоторые эксперты неверно приняли эту технику за M109A6 Paladin.

Голландская гаубица М109А2

Показанный образец работоспособен, но его лакокрасочное покрытие (и, возможно, не только оно) находится в плохом состоянии, что указывает на то, что он хранился в неподходящих условиях, например, на открытом воздухе, подвергаясь воздействию погодных условий. Тем не менее, это ценное подспорье в обучении артиллеристов, особенно водителей.

Очевидно, что такого рода пожертвования в виде остатков со складов были переданы Украине из-за отсутствия военной техники или нежелания её предоставлять.

M109A2 — американская 155-мм самоходная гаубица, имеющая множество улучшений по сравнению с предыдущей версией, направленных на повышение надежности и упрощение эксплуатации. Основным вооружением является 155-мм гаубица М185 со стволом длиной 39 калибров (правда, с некоторыми изменениями), позволяющая поражать противника на расстоянии 18,1-23,5 км в зависимости от используемых боеприпасов.

Боекомплект гаубицы увеличен до 36 снарядов (ранее он составлял всего 28 снарядов). Для самообороны используется крупнокалиберный пулемет М2, размещенный на поворотной платформе на потолке башни.

Голландская гаубица М109А2

Силовой установкой машины является 8-цилиндровый дизельный двигатель Detroit Diesel 8V71T с турбонаддувом и водяным охлаждением мощностью 405 л.с., что обеспечивает M109A3GN удельную мощность 16,9 л.с./т. Максимальная скорость этой артсистемы составляет примерно 55 км/ч.

В настоящее время этот вариант используют такие страны, как Греция, Иордания, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, Тайвань, Марокко, Ливан и Перу.