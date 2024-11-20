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kosmos_news
Китайский производитель электромобилей Kaixin рассматривает возможность участия в майнинге BTC
Китай снова открывается для майнинговой отрасли.

Китайский производитель электромобилей Kaixin объявил о планах расширения своего бизнеса. Согласно пресс-релизу, компания рассматривает возможность взять на себя ведущую роль по добыче биткоинов на Ближнем Востоке.

Хотя ежегодные темпы роста производителя электромобилей Kaixin, как сообщается, превышают средние показатели по отрасли, компания сообщила о 81-процентном снижении продаж в прошлом году. Чтобы диверсифицировать свой бизнес, компания сейчас делает ставку на растущий рынок динамичной индустрии криптовалют и планирует приобрести ведущую майнинговую компанию на Ближнем Востоке. Эта сделка предназначена для продвижения стратегии прибыльности, роста и устойчивого развития Kaixin. Однако в планах поглощения компания не упоминает объем инвестиций, а также конкретную майнинговую компанию и ее штаб-квартиру.

Согласно пресс-релизу, это «ведущая майнинговая компания на Ближнем Востоке» будет работать с экономичными машинами для майнинга BTC, а также предлагать комплексные услуги облачного хостинга. Кроме того, система должна иметь долгосрочное и стабильное энергоснабжение.

Известно, что крупнейшая майнинговая компания на Ближнем Востоке — Phoenix Group. В основном компания активна в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые обладают достаточным количеством энергии благодаря своим обильным запасам нефти и газа, а также инвестициям в атомную и солнечную энергетику. В сотрудничестве с Фондом национального благосостояния Абу-Даби компания Phoenix построила в ОАЭ установку для майнинга биткоинов мощностью 200 мегаватт с помощью ASIC-майнеров с водяным охлаждением от производителя Whatsminer.

Параллельно Phoenix также участвует в пилотном проекте по добыче цифровых монет мощностью 150 мегаватт в Омане, который реализуется совместно с Green Data City. Майнинговые компании Green Data City и Exahertz International — единственные две компании, получившие лицензию на добычу цифровых монет в Омане.

Приобретение Phoenix обеспечит Kaixin хорошие позиции в ОАЭ. Она будет пользоваться государственной поддержкой. Это выгодно с точки зрения распределения энергии и цен на электроэнергию. Кроме того, производитель электромобилей сможет использовать существующую лицензию на добычу биткоинов в Омане, где сравнительно более прохладный климат сделает операции более рентабельными, чем в ОАЭ.

Однако вопрос о том, является ли Phoenix Group на самом деле целью планов поглощения Kaixin, остается открытым, пока не станут известны дальнейшие подробности.

Основываясь на планах поглощения, разумно предположить, что решение Kaixin следует общей тенденции китайских компаний – и, в конечном итоге, китайского правительства – вновь открыть отрасль после того, как торговля и добыча криптовалют в крупных промышленных масштабах в Китае в 2021 году были ограничены, а Китай потеряла статус страны с крупнейшей в мире долей хешрейта сети биткоина. В сообщениях СМИ действия китайского правительства классифицировались как запрет на криптовалюты и майнинг в Китае.

Фактически, всего через несколько месяцев после ограничений Китай смог вернуть себе одну из лидирующих позиций по хешрейту и сохранить второе место, несмотря на «запрет» — после США, где майнинговые компании все чаще открывают свои предприятия.

Однако китайские компании не только частично снова активны в Китае, но и построили многочисленные объекты за рубежом. Они доминируют в отрасли, особенно в некоторых африканских странах, таких как Эфиопия.

#китай #электромобили #криптовалюты #майнинг #биткоин #kaixin
Источник: ir.kaixin.com
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