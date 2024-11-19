Завершено испытание топливной системы и предполетных проверок перед шестыми летными испытаниями Starship.

Идет подготовка к шестому испытательному полету стартовой системы Starship/Super Heavy. 19 ноября этого года крупнейшая на данный момент ракета-носитель в мире пройдет еще одно испытание, которое приблизит ее к оперативным полетам, в том числе к Луне и Марсу.

Фото: SpaceX Стартовое окно откроется, когда в Москве уже будет час ночи (20 ноября) и продлится всего полчаса. Изначально запуск должен был состояться на день раньше, однако компания Илона Маска изменила дату.

Трансляции с этого исторического события будут доступны на сайте SpaceX и в её профиле на платформе X. Зрители станут свидетелями второй попытки захвата нижней ступени системы механическими конструкциями башни под названием Mechazilla. Во время последнего испытания (13 октября этого года) этот манёвр удалось осуществить впервые в истории.

SpaceX объявила, что ракета, состоящая из Booster 13 (нижняя ступень) и Ship 31 (верхняя ступень), успешно прошла испытание на дозаправку, а также проверку всех необходимых систем и готова к следующему полету. В ближайшие часы инженеры оснастят ракету полезной нагрузкой FTS (Flight Termination System).

Предстоящий запуск будет немного отличаться от предыдущей попытки. Самым важным из новых проектов является запуск двигателя Raptor в космос. Силовая установка, расположенная в разгонной ступени ракеты, должна будет продемонстрировать, что готова к работе в вакууме. Напомним, этот сегмент ракеты оснащен шестью блоками Raptor.

Кроме того, траектория посадки разгонного блока будет иной, чем раньше. В данном случае цель состоит в том, чтобы протестировать систему в несколько других условиях, в данном случае при большем угле снижения. В свою очередь, в случае с нижней ступенью изменение коснется процесса захвата ступени Mechazilla.

Фото: SpaceX

«Мы не приемлем никаких компромиссов, когда дело касается обеспечения безопасности зрителей и нашей команды, и мы осуществим запуск только тогда, когда будут подходящие условия», — говорится в официальном заявлении.

Тепловой экран верхней части также был улучшен. Интересно, что количество пластин с алюминиевым слоем сократилось. Эксперты говорят, что после предыдущей попытки SpaceX заметила, что корабль смог пережить повторный вход в атмосферу с меньшим количеством пластин, что еще больше уменьшило массу сегмента.

Кроме того, компания Илона Маска скорректировала окно запуска полета на вечернее время, что позволит кораблю вновь войти в атмосферу Земли и приводниться в Индийском океане при дневном свете. Решение призвано обеспечить лучшие условия для наблюдения за этим этапом миссии.

Starship — двухступенчатая ракета-носитель. Первая ступень — это сверхтяжелая ракета-носитель, а вторая ступень — непосредственно космический корабль. Starship призван не только выводить на орбиту крупнейшие грузы и существенно снизить затраты на такую транспортировку, но и сыграть ключевую роль в колонизации Луны, а затем и Марса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА также возлагает большие надежды на этот проект. НАСА хочет отправить своих астронавтов на Луну с помощью ракеты Starship в рамках миссии Artemis 3, запланированной на вторую половину 2026 года. Достаточно большой парк ракет Starship может даже обеспечить постоянное транспортное сообщение с Луной.

Компания Илона Маска надеется, что благодаря проекту люди в будущем станут "межпланетным видом", поэтому следующим шагом станет планирование полетов на Марс, а в долгосрочных планах — его колонизация. Но сначала компания должна продолжить регулярные испытательные полеты.

В последние недели Кэти Людерс, генеральный менеджер Starbase (испытательный космодром и производственная площадка в SpaceX), заявила, что Илон Маск хочет добиться большей частоты запуска Starship — одного полета каждые две недели. Ожидается, что SpaceX достигнет этой частоты в конце следующего года.