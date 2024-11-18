В интервью газете «Коммерсантъ» советник президента России Патрушев предупреждает о готовящейся диверсии на подводных кабелях со стороны НАТО.

Николая Патрушева считают близким соратником и советником Владимира Путина. Бывший секретарь Совета безопасности России в интервью ежедневной газете «Коммерсантъ» обвинил США и Великобританию в желании атаковать подводные кабели.







Сообщается, что американцы и британцы намеренно уничтожат важную инфраструктуру с целью «вызвать хаос на мировом энергетическом рынке» и «дестабилизировать морской транспорт».

Волоконно-оптические кабели в море являются чрезвычайно важной инфраструктурой, поскольку обеспечивают интернет-соединение между континентами. Кроме того, в море все чаще прокладывают силовые кабели с целью продажи избыточной энергии, собранной с ветровых и солнечных электростанций, в другие страны.

Однако Великобритания не желает слышать об обвинениях России. Представитель британского министерства иностранных дел сообщил на следующий день изданию Newsweek, что Великобритания «не будет комментировать российские теории заговора». Но российские эксперты по-прежнему находят это обвинение в адрес коллективного Запада достоверным.

В сентябре канал CNN сообщил о создании российского диверсионного подразделения подводной инфраструктуры. Соответственно, флот подводных лодок и дронов должен иметь возможность уничтожать подводные кабели и трубопроводы по приказу Минобороны. Достоверных доказательств этому нет.

Норвежские СМИ недавно сообщили, что российский корабль «Янтарь» был замечен в международных водах у норвежского побережья. Помимо трубопроводов для нефти и газа, поблизости проложены подводные кабели для связи.

В интервью Патрушев также рассказал, что США и Великобритания совместно провели диверсию на газопроводе «Северный поток» в сентябре 2022 года. В настоящее время Германия добивается ордера на арест украинца, который, как утверждается, взорвал трубопровод вместе с другими людьми на яхте под названием «Андромеда».

Патрушев заявил, что не верит в то, что ВМС Украины будут способны на такую атаку, поскольку «у них нет ни оборудования, ни специалистов для совершения такого террористического акта в глубоком море». По его мнению, только страны НАТО являются диверсантами.