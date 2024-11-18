Компания NordPass также рассказала, какие пароли взламывают чаще всего.

Сегодня люди используют пароли для защиты всего, что важно: банковских счетов, каналов социальных сетей и официального цифрового бизнеса. Если быть недостаточно внимательным при выборе пароля, то есть большой риск: преступники могут получить доступ к информации, украсть ценные данные или нанести финансовый ущерб.







Особенно подвержены риску и уязвимы пароли, которые слишком короткие или легко угадываются. Однако многие пользователи по всему миру, похоже, никогда об этом не слышали, если верить исследованию портала NordPass. Менеджер паролей ежегодно на протяжении 6 лет публикует список наиболее часто взламываемых паролей. Они получены в результате анализа вредоносных программ и утечек данных. Сюда входят не только личные пароли для частных лиц, но и те, которые должны защищать аккаунты крупных компаний.

Всего NordPass изучил утечки паролей в 44 странах. В США наиболее часто используемый пароль — «secret» (секрет). Во всех странах «123456», по-видимому, является самым популярным паролем.

Топ-5 международных (частных) паролей:

123456 123456789 12345678 password qwerty123

В списке также есть необычные пароли. «Fuckyou» (60), «computer» (63) и «welcome» (124) встречаются в утечках относительно часто.

Также встречаются такие пароли, как «hello123» (12), «michael» (14) и «Passwort» (18).

Для профессиональных аккаунтов список существенно не отличается от частного. Что немного забавно, так это то, что «iloveyou» использовался в качестве пароля для рабочих учетных записей 53 803 раза, как и «TimeLord12» (30 447 раз), и «babygirl» — 12 875 раз.