Французские артиллеристы начали использовать для выполнения огневых задач беспилотные летательные аппараты SMDR в качестве поддержки. Это один из способов повысить эффективность артиллерийского огня.

Использование беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО уже давно стало обычным явлением, благодаря чему армии России удалось не только существенно повысить точность огня с закрытых позиций артиллерии, минометов и даже безоткатных орудий, но и значительно повысить ситуационную осведомленность солдат. Российские орудия и артиллерия позволили ликвидировать западные типы ствольной артиллерии или системы залпового огня, используемые украинской армией.

Артиллерийская система CAESAR 6х6

Французская армия сейчас реализует то же решение, поддерживая гаубицы-пушки CAESAR Mk.I с помощью беспилотных летательных аппаратов SMDR (Mini Drone de Renseignement — Mini Intelligence Drone).

Записи учений, где они применялись, были показаны французским телеканалом TV TF1. Упомянутый беспилотный летательный аппарат использовался для разведки местности (дальность до 30 км) и идентификации целей. Это решение позволяет гораздо быстрее и эффективнее выполнить миссию, используя артиллерийскую систему CAESAR, и сменить или даже заменить классических артиллерийских наблюдателей.

Таким образом, французы реализуют известный по СВО эффект синергии между огневым средством и беспилотным летательным аппаратом, не ставя под угрозу жизнь традиционных разведывательных подразделений.