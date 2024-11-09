На этой неделе биткоин достиг рекордного уровня сразу после президентских выборов в США. Эксперты ожидают позитивного настроение на рынке после победы Дональда Трампа.

Когда в ночь со вторника на среду (5-6 ноября) стала очевидна победа Дональда Трампа на выборах президента США, цена биткоина впервые превысила отметку в $75 000. В течение недели он вырос почти до $77 000. А в ночь на субботу, 9 ноября, котировки BTC обновили исторический максимум на отметке $77 199.



Большая часть криптоиндустрии США уже поддержала Трампа на раннем этапе после того, как весной он явно позиционировал себя как кандидат, выступающий за биткоин и криптовалюту. У криптосообщества была надежда, что администрация Трампа инициирует изменение политики США в отношении цифровых активов.

В частности, в последние два года Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла жесткие меры против отрасли под руководством главы ведомства Гэри Генслера, кандидатура которого была выдвинута действующим президентом Джо Байденом. И хотя кандидат от Демократической партии Камала Харрис во время избирательной кампании также пыталась позиционировать себя как политик, выступающий за криптовалюту, большинство представителей отрасли надеялись на победу Трампа.

Неизвестно, остался бы непопулярный в криптоиндустрии Генслер на своем посту при президенте Харрис. Но очевидно, что Трамп в любом случае заменит его. И также ясно, что криптоиндустрия придерживалась мнения, что любой другой человек лучше Генслера. Но теперь даже появилась надежда, что пост может занять человек, симпатизирующий криптоиндустрии.

На этом фоне понятна положительная реакция рынка криптовалют. Однако не следует эту реакцию переоценивать. Взгляд на традиционные финансовые рынки показывает: акции также выросли, но цена на золото упала. Это было классическое движение к риску, которое было очевидно для всех классов активов, а не только для рынка криптовалют.

Соответствующие реакции рынка довольно распространены после таких событий, как президентские выборы в США. В данном конкретном случае дело было не только в том, победит Трамп или Харрис. Было неясно, когда станут известны результаты - и согласится ли с ними Трамп в случае поражения.

Поэтому неудивительно, что фондовые рынки с облегчением отреагировали на очевидные результаты выборов. Кроме того, многие планы экономической политики Трампа хорошо принимаются на фондовом рынке.

Но что будет дальше на рынке криптовалют? Очевидно, что более дружелюбное отношение со стороны властей было заложено в цену BTC. Был избран не только президент США: также были распределены многочисленные места в Сенате и Палате представителей. По оценкам американской криптобиржи Coinbase, 247 кандидатов, выступающих за криптовалюту, были избраны в Палату представителей и 15 в Сенат. Напротив, только 113 кандидатов, классифицированных как критически настроенные к криптовалютам, были избраны в Палату представителей и 10 - в Сенат.

В целом картина в криптоиндустрии определенно позитивная. Однако еще неизвестно, какие предложенные или ожидаемые меры будут фактически реализованы. Центральным вопросом станет позиция главы надзорного органа фондовой биржи.

Известный сенатор Синтия Ламмис объявила в публикации на платформе X, что США теперь создадут «стратегический резерв биткоинов». Трамп заявил об этом во время предвыборной кампании. В частности, он не упомянул об активных покупках биткоинов США. Скорее, он пообещал, что США больше не будут продавать конфискованные биткоины. Вряд ли твит Ламми был согласован с Трампом.

Однако не только события в политике США будут иметь решающее значение для развития цен на рынке криптовалют в ближайшие несколько недель. Конечно, соответствующие решения также могут оказать положительное влияние на рынок. В то же время не следует недооценивать влияние макроэкономических факторов. Новые события в политике процентных ставок США или геополитические конфликты могут выйти на первый план в любой момент.