Спутниковые фотографии показывают, что Польша по-прежнему остается местом базирования украинской транспортной авиации. В аэропорту Демблина были замечены средний транспортный самолет Ан-70 и несколько тяжелых самолетов Ил-76МД.

Недавно на платформе X (бывший Twitter) появились спутниковые фотографии, на которых запечатлены украинские транспортные самолеты, находящиеся на польской авиабазе в Демблине. Это означает, что Польша по-прежнему является местом дислокации машин, принадлежащих транспортной авиации ВСУ.

Фото: http://nosint.blogspot.com

Изображения ниже взяты из сервисов Google Earth.







Автор записи сообщил, что фотографии были сделаны ещё в сентябре этого года. На фото виден парк из семи тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД и одного среднего Ан-70. Стоит отметить, что пока построен только один экземпляр последнего из этих типов самолетов.

Вероятно, цель размещения этих машин на польской базе — обеспечить им укрытие и постоянную оперативную поддержку. Стоит напомнить, что они были эвакуированы в феврале 2022 года, чтобы не быть уничтоженными. Этого не удалось добиться с самым большим в мире транспортным самолетом Ан-226 «Мрия», безвозвратно потерянным в результате боев в районе аэропорта Гостомель под Киевом.

Эти машины в настоящее время используются для перевозки различного типа техники по Европе, а также в другие части мира. Имеющаяся информация показывает, что ранее украинская военно-транспортная авиация имела 22 самолета Ан-26, около 30 самолетов Ан-24, один Ан-70, один Ан-178 и семь тяжелых самолетов Ил-76.

Получается, что польские аэропорты стали ключевой базой для украинской тяжелой транспортной авиации (в том числе военной).

Портал Space24 пишет, что благодаря созданным там мощностям можно эффективно разгружать и, возможно, загружать различные виды грузов, например, военную технику, которая в отсутствие соответствующего сервисного предприятия в Европе отправляется на ремонт за границу.

Напомним, Ил-76 — это 4-моторная машина с размахом крыла 50,5 м, спроектированная в 1970-х годах конструкторским бюро "Ильюшин". Самолет создавался в основном для перевозки грузов на расстояния до 4,5-5 тысяч километров. Спустя годы было также решено подготовить версию, предназначенную для пассажирских перевозок.

Сегодня спутниковые фотографии являются неотъемлемой частью военных действий, что лучше всего видно на примере СВО и конфликта на Ближнем Востоке. Информация, полученная таким образом, помогает отслеживать, среди прочего, как перемещается ценная техника, или оценить последствия атак.