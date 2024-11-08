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kosmos_news
Counterpoint Research: iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2024 года
В рейтинге самых продаваемых смартфонов третьего квартала лидируют дорогие модели. Впрочем, в топ-10 представлены и особо недорогие устройства, согласно анализу Counterpoint Research.

Самые продаваемые модели смартфонов в июле, августе и сентябре произведены тремя основными разработчиками мобильных телефонов, которые доминируют на рынке: Apple, Samsung и Xiaomi. На долю 10 лучших моделей этих производителей пришлось в общей сложности 19 процентов мировых продаж смартфонов в третьем квартале.
Фото: REUTERS
Рейтинг возглавляет Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi. Что поразительно, так это то, что калифорнийская компания с прошлого года возглавляет все соответствующие рейтинги со своими дорогими устройствами.

Фото: Counterpoint Research

В текущем рейтинге лидирует iPhone 15. Apple представила свое предпоследнее поколение флагманских устройств в сентябре прошлого года. Самым большим нововведением в нем является переход с Lightning на USB-C. У смартфонов появились новые процессоры и лучшие камеры. Как и в предыдущие годы, iPhone 15 доступен в обычной (диагональ дисплея 6,1 дюйма) и версии Plus (на 0,7 дюйма больше). 

Используемый в устройстве чип A16 Bionic, — это чип iPhone Pro позапрошлого года. Частоты обновления 120 Гц нет.

На втором и третьем местах рейтинга расположились также представленные в прошлом году модели Pro и Pro Max. Размеры дисплея такие же, как у стандартных моделей 15-й серии. Мобильные телефоны имеют титановую рамку и чип A17 Pro. Это решение должно обеспечить достаточную производительность для запуска новейших игр. 

Телефоны 15-серии стали дешевле по сравнению с прошлым годом, но всё равно они достаточно дорогие. 

Корейский производитель Samsung, напротив, склонен продавать устройства подешевле — модели начального уровня из А-серии. Аналогичная ситуация и у Xiaomi, где в топ-10 рейтинга также представлена достаточно бюджетная модель.

Как показывает анализ Counterpoint Research, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года различий на самом деле относительно мало. В прошлом году те же производители примерно с одинаковыми модельными сериями были представлены в топ-10 рейтинга самых продаваемых смартфонов.

Список самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года выглядит следующим образом:

  1.  iPhone 15 
  2.  iPhone 15 Pro Max 
  3.  iPhone 15 Pro 
  4.  Samsung Galaxy A15 4G 
  5.  Samsung Galaxy A15 5G 
  6.  Samsung Galaxy A35 5G 
  7.  Samsung Galaxy A05 
  8.  iPhone 14 
  9.  Xiaomi Redmi 13C 4G 
  10.  Samsung Galaxy S24


#смартфоны #apple #iphone #iphone 15 #телефоны #iphone pro
Источник: counterpointresearch.com
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