В рейтинге самых продаваемых смартфонов третьего квартала лидируют дорогие модели. Впрочем, в топ-10 представлены и особо недорогие устройства, согласно анализу Counterpoint Research.

Самые продаваемые модели смартфонов в июле, августе и сентябре произведены тремя основными разработчиками мобильных телефонов, которые доминируют на рынке: Apple, Samsung и Xiaomi. На долю 10 лучших моделей этих производителей пришлось в общей сложности 19 процентов мировых продаж смартфонов в третьем квартале.

Фото: REUTERS

Рейтинг возглавляет Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi. Что поразительно, так это то, что калифорнийская компания с прошлого года возглавляет все соответствующие рейтинги со своими дорогими устройствами.

Фото: Counterpoint Research

В текущем рейтинге лидирует iPhone 15. Apple представила свое предпоследнее поколение флагманских устройств в сентябре прошлого года. Самым большим нововведением в нем является переход с Lightning на USB-C. У смартфонов появились новые процессоры и лучшие камеры. Как и в предыдущие годы, iPhone 15 доступен в обычной (диагональ дисплея 6,1 дюйма) и версии Plus (на 0,7 дюйма больше).

Используемый в устройстве чип A16 Bionic, — это чип iPhone Pro позапрошлого года. Частоты обновления 120 Гц нет.

На втором и третьем местах рейтинга расположились также представленные в прошлом году модели Pro и Pro Max. Размеры дисплея такие же, как у стандартных моделей 15-й серии. Мобильные телефоны имеют титановую рамку и чип A17 Pro. Это решение должно обеспечить достаточную производительность для запуска новейших игр.

Телефоны 15-серии стали дешевле по сравнению с прошлым годом, но всё равно они достаточно дорогие.

Корейский производитель Samsung, напротив, склонен продавать устройства подешевле — модели начального уровня из А-серии. Аналогичная ситуация и у Xiaomi, где в топ-10 рейтинга также представлена достаточно бюджетная модель.

Как показывает анализ Counterpoint Research, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года различий на самом деле относительно мало. В прошлом году те же производители примерно с одинаковыми модельными сериями были представлены в топ-10 рейтинга самых продаваемых смартфонов.

Список самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года выглядит следующим образом: