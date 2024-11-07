БМП будут доставлены ​​на Украину до конца года. Остается вопрос, кто будет финансировать поставку техники.

О планах по поставке на Украину боевых машин пехоты KF41 Lynx говорят уже много месяцев. В этом контексте выделяется заявление генерального директора Rheinmetall AG Армина Паппергера о начале производства Lynx и колесных бронетранспортеров семейства Fuchs. Он тогда упомянул о привлечении украинской промышленности к производству на тот момент 10 единиц KF41 и планах передать их Киеву (чего пока не произошло).

Теперь в интервью изданию Welt am Sonntag Паппергер вновь подтвердил поставку KF41 на Украину до конца года, уточнив, что речь идет о первой партии из 10 единиц (скорее всего, тех, в производстве которых должна была участвовать украинская промышленность).

KF41 Lynx. Фото: honvedelem.hu Это могло бы стать началом оснащения украинской армии этим новейшим продуктом немецкой промышленности в сегменте боевых машин пехоты, но оно очень зависит от внешнего финансирования. Речь идет как об оплате самих машин, так и об их «производстве» на Украине, о чем говорили упомянутый выше глава Rheinmetall и представитель Украины.

Украина хотела, чтобы это было сделано при значительной поддержке правительства Германии, однако информация об уровне финансирования этого проекта и количестве KF41, которые будут созданы на Украине, отсутствует. Остается открытым вопрос, что на самом деле стоит за заявлением о том, что боевые машины пехоты KF41 будут производиться на Украине.

KF41 Lynx. Фото: honvedelem.hu Если Берлин не решит увеличить средства на военную помощь Киеву, то весь проект придется финансировать из прибыли, полученной из замороженных российских активов (в виде займов и кредитов).

Такая ситуация будет означать двойную выгоду для Германии, поскольку ей не придется выделять на этот проект дополнительные средства, а она заработает на продаже своего оружия. Стоит упомянуть, что ранее БМП KF41 Lynx была предложена Польше в рамках процедуры приобретения тяжелой боевой машины пехоты.

KF41 Lynx. Фото: honvedelem.hu Экипаж в БМП состоит из трех человек, а десант – из восьми солдат. Командир, наводчик и водитель имеют над своими позициями люки. Это конструктивное решение обеспечивает оптимальную осведомленность о ситуации и облегчает вход и выход из БМП. Это очень важный аспект в экстренных ситуациях, когда время, необходимое для выхода из машины, должно быть как можно короче. Помимо этих выходов, экипаж может покинуть машину через гидравлически опускаемую рампу, расположенную в задней части машины.