О планах по поставке на Украину боевых машин пехоты KF41 Lynx говорят уже много месяцев. В этом контексте выделяется заявление генерального директора Rheinmetall AG Армина Паппергера о начале производства Lynx и колесных бронетранспортеров семейства Fuchs. Он тогда упомянул о привлечении украинской промышленности к производству на тот момент 10 единиц KF41 и планах передать их Киеву (чего пока не произошло).
Теперь в интервью изданию Welt am Sonntag Паппергер вновь подтвердил поставку KF41 на Украину до конца года, уточнив, что речь идет о первой партии из 10 единиц (скорее всего, тех, в производстве которых должна была участвовать украинская промышленность).
Это могло бы стать началом оснащения украинской армии этим новейшим продуктом немецкой промышленности в сегменте боевых машин пехоты, но оно очень зависит от внешнего финансирования. Речь идет как об оплате самих машин, так и об их «производстве» на Украине, о чем говорили упомянутый выше глава Rheinmetall и представитель Украины.
Украина хотела, чтобы это было сделано при значительной поддержке правительства Германии, однако информация об уровне финансирования этого проекта и количестве KF41, которые будут созданы на Украине, отсутствует. Остается открытым вопрос, что на самом деле стоит за заявлением о том, что боевые машины пехоты KF41 будут производиться на Украине.
Если Берлин не решит увеличить средства на военную помощь Киеву, то весь проект придется финансировать из прибыли, полученной из замороженных российских активов (в виде займов и кредитов).
Такая ситуация будет означать двойную выгоду для Германии, поскольку ей не придется выделять на этот проект дополнительные средства, а она заработает на продаже своего оружия. Стоит упомянуть, что ранее БМП KF41 Lynx была предложена Польше в рамках процедуры приобретения тяжелой боевой машины пехоты.
Экипаж в БМП состоит из трех человек, а десант – из восьми солдат. Командир, наводчик и водитель имеют над своими позициями люки. Это конструктивное решение обеспечивает оптимальную осведомленность о ситуации и облегчает вход и выход из БМП. Это очень важный аспект в экстренных ситуациях, когда время, необходимое для выхода из машины, должно быть как можно короче. Помимо этих выходов, экипаж может покинуть машину через гидравлически опускаемую рампу, расположенную в задней части машины.