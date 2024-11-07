Компания MBDA представила модели двух крылатых ракет, которые благодаря способности действовать одновременно позволят прорывать даже очень сильную противовоздушную оборону. Правда, они будут доступны только после 2030 года.

На выставке Euronaval в Париже в этом году было представлено много интересных решений, но особого внимания заслуживает техника, разрабатываемая концерном MBDA. На это 6 ноября обращает внимание портал Defence24.

Макеты ракет FCASW TP и FCASW RJ

На стенде MBDA были представлены два окрашенных в черный цвет макета ракет FCASW TP и FCASW RJ, которые должны определить будущее европейских крылатых ракет. И самое главное, эти макеты принципиально отличаются от того, что сейчас предлагает MBDA: морские крылатые ракеты MdCN/NCM и воздушные крылатые ракеты SCALP-EG/Strom Shadow.

Макет ракеты FCASW TP со сложенными крыльями в масштабе 1:1

В обоих случаях использовалось одно и то же название FCASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), то есть «будущая крылатая и противокорабельная ракета». Однако по сути это два совершенно разных решения, о чем свидетельствует окончание названия TP и RJ. Обе эти ракеты уже были представлены ранее, в том числе во время Парижского авиасалона 2023, а сама программа реализуется с 2017 года (когда начались концептуальные работы).

Однако в ходе Euronaval 2024 MBDA продемонстрировала прогресс в работах (включая испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя) и планами относительно возможного использования обеих ракет. Кроме того, именно в 2024 году программа фактически стартовала, и был установлен приблизительный график, предполагающий внедрение противокорабельной ракеты в 2028 году и ракеты по наземным целям в 2030 году.

Две совершенно разные ракеты, представленные на Euronaval 2024, отличаются не назначением, а конструкцией. Именно поэтому обе ракеты имеют одинаковую первую часть названия FCASW; их можно использовать для борьбы как с наземными, так и с морскими целями. Только обе эти задачи будут реализованы по-разному.

Более крупная ракета, официально обозначенная как FCASW TP и менее официально как TP15, теоретически представляет собой типичную дозвуковую крылатую ракету, но с крайне ограниченными физическими полями «ультра LO» (ультра малонаблюдаемость). Поэтому её, как предполагается, очень сложно обнаружить, что уже подтвердили в специальной лаборатории, продемонстрировав журналистам фотографии, но без возможности их публикации. Первоначально эта ракета предлагалась для борьбы с наземными целями, однако теперь подчеркивается, что она призвана быть эффективной и против морских целей.

Макет гиперзвуковой ракеты FCASW RJ в масштабе 1:1

Аналогичное изменение задачи было очевидно и для второй ракеты, получившей официальное обозначение FCASW RJ (RamJet) и менее официальное обозначение RJ19. Она, в свою очередь, изначально предназначалась для использования против кораблей. Однако в настоящее время (вероятно, под влиянием применения Россией противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон») она предназначена и в качестве крылатой ракеты для атаки наземных целей, с отличием от FCASW ТП в том, что она будет двигаться на сверхзвуковой скорости.

Представители MBDA не пожелали раскрывать, была ли это гиперзвуковая ракета, но на вопрос, будет ли скорость больше 2 Маха, признались, что она будет намного больше. Эти заявления были сделаны не просто так, а, видимо, ее возможности подтвердились в специальной аэродинамической трубе. В течение двенадцати месяцев также успешно проводились испытания турбореактивного двигателя, разработанного компаниями Rolls Royce и Safran для ракеты TP15.

В ходе Euronaval выяснилось, что французская компания Thales и британская компания MBDA UK совместно приступили к испытаниям поисковой головки ракеты RJ10, которая должна использовать радар AESA с электронным формированием луча и космического поиска и оптико-электронную систему (оба компонента расположены в носовой части ракеты). Также сообщалось, что готовятся испытания боеголовок, испытания готовых двигателей и аэродинамические испытания самих ракет.

Визуализация совместного полета ракет FCASW TP и FCASW RJ. Фото: MBDA

Вся программа начинает все больше рассматриваться как приоритетная, поскольку оба варианта FCASW призваны заменить как выпускаемые в настоящее время крылатые ракеты MdCN и SCALP EG, так и противокорабельные ракеты Exocet и Harpoon, используемые французами и британскими военно-морскими силами. Задача усложняется тем, что параллельно разрабатываются два очень разных решения, как по техническим деталям, так и по способу использования.

Пока предполагается, что новые ракеты FCASW войдут в состав вооружения французско-итальянских фрегатов FREMM, британских фрегатов Type 26, итальянских и британских истребителей Eurofighter Typhoon и французских истребителей Rafale. Однако весьма вероятно, что первые ракеты будут установлены на наземных пусковых установках, что обусловлено как простотой реализации такого проекта, так и востребованностью этого типа системы вооружения – после выхода России и США из Договора о ядерных силах средней дальности (в нем речь идёт о полной ликвидации ракет средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км).

На данный момент Великобритания создает некоторые проблемы. Британцы заблокировали долгосрочные решения относительно закупок вооружений и военной техники до завершения работы над Стратегическим оборонным обзором (SDR), которое запланировано на середину 2025 года.

Однако сами возможности новых крылатых ракет, заявленные MBDA, гарантируют, что Великобритания не откажется от программы и захочет извлечь выгоду из ее достижений, особенно когда речь идет о способности прорвать сильную противовоздушную оборону. Эта способность должна достигаться не только высокой маневренностью (особенно заметной в случае FCASW TP), гиперзвуковой скоростью (как в случае FCASW RJ) и малозаметностью (в обоих случаях), но и возможностью насыщения система обороны противника.

Предполагается, что будет использовано несколько ракет, которые не только пролетят одновременно над целью, но и создадут нечто вроде роя. Представители MBDA не пожелали раскрыть, как это будет выглядеть, но предполагается, что ракеты смогут обмениваться данными во время полета (например, разделять цели в воздухе в зависимости от ситуации).

Важно отметить, что обе ракеты сразу будут иметь бортовое оборудование, позволяющее атаковать как наземные, так и морские цели. Представители MBDA также указывают на потенциальную возможность использования ракет FCASW RJ для поражения крупных самолетов противника, таких как бортовые системы раннего предупреждения, летающие командные пункты или воздушные заправщики.