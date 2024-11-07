DAB Motors предлагает свой электромотоцикл в стиле машины времени из культового фильма.

Французский производитель DAB Motors, принадлежащий Peugeot, представляет свой мотоцикл «DAB 1a» в варианте OUTATIME. Электромотоцикл в этом варианте реализован в стиле машины времени из трилогии «Назад в будущее» (отсыда и название конкретно этой модели OUTATIME). В фильме главные герои перемещались во времени на DeLorean DMC-12.

Машина времени DeLorean DMC-12 и DAB 1a. Фото: DAB Motors

Как и DMC-12, мотоцикл имеет кузов из нержавеющей стали. В открытом виде расположено несколько проводов и даже есть компенсатор потока со световым эффектом треугольной формы (не функциональный), чтобы передать стиль машины времени. Сбоку имеется надпись DBMC, основанная на логотипе DMC.

Фото: DAB Motors

Обода колес также вдохновлены дизайном DMC-12. Вместо классической панели есть три дисплея, на которых отображается время начала поездки, текущее время и время пути до пункта назначения. Ниже расположен спидометр, который останавливается на отметке 88 миль в час (скорость разгона машины для перемещении во времени в классическом фильме).

Фото: DAB Motors

Но на самом деле невозможно путешествовать во времени на электрическом мотоцикле: он не может развивать скорость 88 миль в час. DAB заявляет, что максимальная скорость 1a составляет 130 км/ч (80,7 миль/ч). Запас хода на одном заряде аккумулятора — до 150 км. Пиковая мощность эквивалентна 35 л.с.

Фото: DAB Motors

Электронный мотоцикл 1a выпущен ограниченной серией в 400 штук. Стоит от €14 900. Чтобы его заказать, необходимо зарегистрироваться в листе ожидания. Если человек «выбран» в качестве покупателя, при желании можно заказать один из нестандартных вариантов. Первые электрические мотоциклы планируется поставить в этом году.

Фото: DAB Motors

В дополнение к варианту OUTATIME существует, например, версии, вдохновленные модными брендами. Также предлагается версия Game Boy, включающая панель управления, кнопки и игровой модуль в качестве стартового ключа. В зависимости от варианта DAB 1a стоит до €30 000.



