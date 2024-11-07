Самый маленький в мире QR-код нелегко отсканировать с помощью камеры мобильного телефона. Его размеры составляют всего 5,38 квадратных микрометра, что примерно в 7 раз меньше эритроцита человека.

Фото: MNF - Lukas Schulte

Длина стороны QR-кода составляет всего около 2,319 микрометра или 0,002319 миллиметра. Благодаря таким параметром код даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Нанокод был создан командой физиков из Мюнстерского университета. Если отсканировать увеличенное представление кода, то пользователь будет перенаправлен на сайт кафедры квантовой физики университета.

Самый маленький QR-код в мире. Фото: MNF - Lukas Schulte

Небольшой QR-код был изготовлен с использованием устройства электронно-лучевой литографии в лаборатории «Мюнстерского завода нанопроизводства» (MNF). Согласно пресс-релизу, там преподают «основы нанопроизводства», а студенты занимаются квантовыми технологиями.