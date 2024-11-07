В настоящее время в Mozilla многое меняется.

Mozilla Foundation — некоммерческая организация, курирующая оператора популярного браузера Firefox. Компания привержена свободному, открытому и безопасному интернету.

Самый известный продукт Mozilla — браузер Firefox. Фото: REUTERS

Согласно Mozilla, интернет должен быть местом, которое защищает конфиденциальность людей и не допускает монополий или контроля в руках нескольких лиц. Mozilla Foundation проводит исследования, инициирует образовательные кампании и предлагает возможности непрерывного образования.

Однако, похоже, в настоящее время внутри организации происходят большие изменения. Как сообщает портал TechCrunch, некоммерческое подразделение Mozilla уволило 30 процентов своих сотрудников. Причиной этого являются «неустанные изменения», которые сейчас переживает компания. По данным TechCrunch, до увольнений в организации работало около 120 сотрудников.

Это вторая волна увольнений в компании в этом году. Десятки сотрудников были уволены в отделе, занимающемся разработкой популярного браузера Firefox. Ранее сделать браузер более популярным планировали, интегрировав поисковик Bing в Firefox. Из этой затеи ничего не вышло. Как известно, поисковик Google установлен по умолчанию в Mozilla.

В целом Bing никогда не был серьезным конкурентом Google. Однако с интеграцией ChatGPT и связанных с ним практических функций чат-бота произошли изменения. Помимо прочего, поиск Bing — в отличие от Google — дает очень подробные ответы на вопросы.

С настройкой поисковой системы Google по умолчанию Mozilla на протяжении многих лет обеспечивает стабильный доход, в котором компания остро нуждается.

В электронном письме сотрудникам исполнительный директор Набиха Сайед рассказала о «непрекращающихся изменениях в технологиях и мире в целом». Идея поставить людей выше прибыли кажется ей «всё более радикальной», отмечает она далее. Тем не менее, она считает благотворительную миссию Mozilla «более важной, чем когда-либо».

Mozilla Foundation в настоящее время находится в состоянии потрясений. В компании хотят сосредоточиться на отдельных областях, которые не представлены более подробно. Таким образом, два отдела будут закрыты, в том числе один, занимающийся трудоустройством и один для глобальных программ. Теперь организация хочет изменить свое позиционирование и улучшить стратегическую коммуникацию.