Выступая с речью перед сторонниками 6 ноября Трамп заявил, что собирается предложить пост Роберту Кеннеди-младшему, который выступал за цифровые активы.

Среди сторонников Трампа уже обсуждают возможные назначения в администрации президента США, пишет СNN со ссылкой на источники. Утверждается, что на одну из должностей будет назначен Роберт Кеннеди-младший, который выдвигался на выборы как независимый кандидат, активно поддерживающий криптовалюты. Эксперты считают, что это очередной знак того, что Трамп продолжит поддерживать криптовалюты, а Кеннеди, возможно, сыграет ключевую роль в соответствующих инициативах.







Кеннеди набирал всего от 16% до 20% голосов на предварительных выборах от Демократической партии, а потом снялся с гонки и поддержал Трампа. Племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди неоднократно высказывал свое мнение о свободе слова и различных подходах к внутренней и внешней политике, а также энергетической политике.

По его словам, ФРС оказывает влияние на глобальную денежную массу и, таким образом, также на свободу и демократию. В конечном итоге отмена золотого стандарта позволила полностью манипулировать денежной массой и привела к экономическим проблемам.

У Кеннеди нет простого решения проблем. Кроме того, он предупредил, что потеря долларом США статуса мировой резервной валюты может вызвать еще больший кризис.

Роберт Кеннеди в течение многих лет демонстрировал свое понимание криптовалют и позиционировал себя большим сторонником биткоина. Он сделал биткоин темой предвыборной кампании и высказался против планируемого налога на добычу BTC. На биткоин-конференции в Майами в этом году он объявил, что стал первым кандидатом в президенты США, принявшим биткоин-платежи в качестве пожертвований на свою кампанию. Вторым был Трамп.

Кеннеди подчеркивает устойчивые к цензуре свойства биткоина, которые предотвращают посягательства со стороны как правительства, так и корпораций.