Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ars Technica: Цены на электронику могут взлететь после выборов в США
Новые тарифы могут привести к росту цен на сотовые телефоны, ноутбуки и игровые приставки.

6 ноября в США прошли выборы президента страны. Американские технологические компании опасаются новых тарифов на китайскую продукцию, которые могут быть введены после выборов. В настоящее время Китай является крупнейшим производителем сотовых телефонов, ноутбуков и аналогичных продуктов, таких как игровые консоли. В ответ на новые тарифы американские компании могут повысить цены для клиентов из США, сообщает Ars Technica.


В США уже существует множество тарифов на китайскую продукцию, которые были введены Трампом в 2018 году и сделаны постоянными в этом году нынешним президентом Джо Байденом. Были добавлены новые тарифы на электромобили, полупроводники, аккумуляторы и другие важные технологические компоненты.

Однако чего в настоящее время не существует в США, так это тарифов на наиболее популярные потребительские товары, такие как сотовые телефоны, ноутбуки и игровые приставки. Причина в том, что ответственная за эти тарифы организация, Ассоциация потребительских технологий (CTA), до сих пор успешно проводила кампанию против таких тарифов от имени таких крупных брендов, как Microsoft и Sony. Например, CTA предупредила, что тарифы на игровые консоли могут повысить цены на 25%.

Однако в ходе предвыборной кампании в США оба кандидата в президенты вновь заговорили о новых тарифах против Китая. Трамп хочет ввести тарифы примерно в 4 раза выше, чем в его первый срок. Между тем Трамп утром 6 ноября уже объявил о своей «политической победе» на выборах президента США. Его поздравили лидеры более десятка стран, фактически признав его победу. Кстати, Харрис по сути придерживается той же позиции по отношению к Китаю, что и Трамп.

В любом случае технологические компании сейчас ожидают новых тарифов на китайскую продукцию. Ожидается, что позже они переложат более высокие затраты на потребителей.

#сша #технологии #ноутбуки #электроника #игровые приставки #выборы #сотовые телефоны
Источник: arstechnica.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космические силы США обеспокоены стремительным наращиванием военных технологий Китая в космосе
13
Realme GT 7 Pro с Snapdragon 8 Elite представлен официально
+
Один из крупнейших сырьевых трейдеров мира несет убытки в $1,1 млрд из-за мошенничества в Монголии
4
Ютубер показал всю мощность консоли PlayStation 5 Pro
3
Разработчики FFmpeg заявляют о 94-кратном ускорении обработки видео благодаря вручную написанному коду AVX-512
5
Cyberpunk 2 может получить больше городов и диких животных
+
Информатор опубликовал список исправлений в бета-версии One UI 7
1
Audi ведёт переговоры по продаже своего завода в Брюсселе
+
Назван список самых популярных смартфонов в котором большую часть занимают китайские модели
1
Трофейный БПЛА RQ-20 Puma предоставит специалистам из РФ доступ к новейшим технологиям США
+
Серия OnePlus Ace 5 будет иметь керамический дизайн и сохранит классическую трехступенчатую кнопку
+
Project Borealis: Prologue запустила страницу в Steam - скриншоты Half-Life 3 на Unreal Engine 5
+
Обновление Google Earth раскрывает позиции украинских войск
3
Серия Samsung Galaxy S24 первой получает ноябрьское обновление Android
+
Крупнейший производитель трансформаторов Hitachi Energy предупреждает о глобальном кризисе поставок
1
Valve ускорила драйверы для Linux и AMD на 228% в новом обновлении Mesa
2
Анонсирован смартфон Realme GT 7 Pro с возможностью съёмки под водой
1
В Крыму считают, что Зеленский столкнется с ответственностью перед народом
+
Скоро могут появиться официальные новости по игровым видеокартам GeForce RTX 50
1
ВС РФ нанесли удар по огромному скоплению техники ВСУ в Сумской области
+

Популярные статьи

"Достучаться до небес 2", "Платформа 2", "Жребий" - обзор трех новых фильмов
5
О глупых ошибках при сборке компьютера
23
Какая видеокарта нужна для запуска новой Horizon Zero Dawn Remastered в разрешении 4К на максималках
41
Сколько ОЗУ должно быть на ПК для запуска требовательных новинок в 4К с трассировкой лучей
31
Обзор и тест компактной системы охлаждения процессора Teucer UT45-4
10
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
3
Правила хранения продуктов питания в холодильнике – как сделать еду вкусной и безопасной
6
Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
4
Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 1
7
Может ли электросамокат заменить в городе автомобиль — аргументы за и против
18

Сейчас обсуждают

PanzerK
14:59
Зачем? Затем?
Обзор мыши Attack Shark X3 Max с сенсором PAW 3950
Худрук
14:57
Зеленский застрелился или собирается?
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США
Бахтиер Кудратуллаев
14:54
пол года сижу. ноу проблем. в оригинале да, вин 11 шляпа согласен
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
DonCarleone
14:53
не приемлю всякие репаки, тем более игровые, только оригинал
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
Kaabar
14:52
Обещать - не значит жениться...
Эксперты назвали 7 причин сохранения высоких цен на вторичном рынке жилья в Москве
Бахтиер Кудратуллаев
14:49
я скачал репак от васяна. тут всё привычное. вот эту качал. второе фото. тут всё что надо удалено типо эджа и тд. кнопка пуск слева
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
Kaabar
14:48
и даже переизобрели фанеру
Microsoft строит дата-центры из дерева
Мимо
14:47
Отсюда следует, что ты и есть тот самый дебил.
Какая видеокарта нужна для запуска новой Horizon Zero Dawn Remastered в разрешении 4К на максималках
Бахтиер Кудратуллаев
14:46
Да я жёсткий вирус поймал. Не мог его удалить, когда удалял, он сам откуда-то сам появлялся. Глубоко засел, видать, в сустем32. пришлось винду сносить. ну раз такое дело думаю вин 11 поставлю
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
Китя
14:46
Вот такая была.
Какая видеокарта нужна для запуска новой Horizon Zero Dawn Remastered в разрешении 4К на максималках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем