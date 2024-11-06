Новые тарифы могут привести к росту цен на сотовые телефоны, ноутбуки и игровые приставки.

6 ноября в США прошли выборы президента страны. Американские технологические компании опасаются новых тарифов на китайскую продукцию, которые могут быть введены после выборов. В настоящее время Китай является крупнейшим производителем сотовых телефонов, ноутбуков и аналогичных продуктов, таких как игровые консоли. В ответ на новые тарифы американские компании могут повысить цены для клиентов из США, сообщает Ars Technica.







В США уже существует множество тарифов на китайскую продукцию, которые были введены Трампом в 2018 году и сделаны постоянными в этом году нынешним президентом Джо Байденом. Были добавлены новые тарифы на электромобили, полупроводники, аккумуляторы и другие важные технологические компоненты.

Однако чего в настоящее время не существует в США, так это тарифов на наиболее популярные потребительские товары, такие как сотовые телефоны, ноутбуки и игровые приставки. Причина в том, что ответственная за эти тарифы организация, Ассоциация потребительских технологий (CTA), до сих пор успешно проводила кампанию против таких тарифов от имени таких крупных брендов, как Microsoft и Sony. Например, CTA предупредила, что тарифы на игровые консоли могут повысить цены на 25%.

Однако в ходе предвыборной кампании в США оба кандидата в президенты вновь заговорили о новых тарифах против Китая. Трамп хочет ввести тарифы примерно в 4 раза выше, чем в его первый срок. Между тем Трамп утром 6 ноября уже объявил о своей «политической победе» на выборах президента США. Его поздравили лидеры более десятка стран, фактически признав его победу. Кстати, Харрис по сути придерживается той же позиции по отношению к Китаю, что и Трамп.

В любом случае технологические компании сейчас ожидают новых тарифов на китайскую продукцию. Ожидается, что позже они переложат более высокие затраты на потребителей.