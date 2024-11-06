Впервые был официально представлен истребитель с характеристиками малозаметности. Он очень напоминает американский F-35A.

Авиашоу Airshow China пройдет с 12 по 17 ноября. Китайские ВВС уже представили новинку — вероятно, потому, что в противном случае в сеть бы попали фотографии уже готовящейся к авиашоу машины: J-35A.



J-35A — истребитель-невидимка пятого поколения. Он предназначен для взлета с земли. А вот вариант J-35 для использования на авианосцах находится в разработке, но еще не был показан. Он будет использоваться на китайском суперавианосце «Фуцзянь». J-35A. Фото: PLA Как он будет называться, пока не известно. Предположительно — J-35B или J-35C. Ранее высказывались предположения, что самолет-невидимка может называться FC-31, J-31 или J-31B.

Что касается нового J-35A, то он описывается как многоцелевой истребитель среднего размера. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Благодаря своим малозаметным свойствам он пригоден не только для наблюдения за собственным воздушным пространством, но и для нанесения ударов по ПВО противника и, таким образом, открывает путь для других бомбардировщиков, летящих следом.

С появлением J-35 Китай становится второй страной в мире, имеющей на вооружении одновременно две модели истребителей-невидимок. Первая — США с F-22 и F-35, которые также являются истребителями пятого поколения.

На самом деле, существует множество параллелей со стратегией создания истребителей-невидимок США. F-35 был построен как немного меньшая и более дешевая альтернатива F-22.



J-35 также немного меньше и имеет меньшую полезную нагрузку, чем первый китайский истребитель-невидимка J-20. Он также должен быть дешевле, чем J-20.

F-35C со сложенными крыльями на борту военного корабля США Нимиц. Фото: ВМС США

J-35 с вертикальным взлетом может использоваться для китайских десантных кораблей и двух его авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун». В отличие от «Фуцзянь», здесь нет катапульты, а есть трамплин.

Самолету-невидимке с возможностью вертикального взлета легче взлетать с палубы с большим количеством вооружения. Великобритания использует это конструктивное решение. На авианосце HMS Queen Elizabeth есть трамплин, с которого взлетают F-35B.

Точные технические характеристики J-35A пока не разглашаются. Вероятно, это произойдет на авиашоу в Китае. Предыдущая информация о размере и весе относится к Shenyang FC-31 Gyrfalcon. Этот прототип впервые поднялся в воздух в 2012 году. В течение 12 лет он был неофициально известен как J-31, а теперь стал J-35A. Отмечается, что J-35A очень напоминает F-35A: исследователи обнаружили как минимум 10 похожих элементов.





У Китая уже есть первый международный клиент. В январе 2024 года Пакистан объявил о желании купить истребитель-невидимку. В августе 2024 года сообщалось, что пакистанские пилоты тренируются на истребителе в Китае.

Сообщается, что первые самолеты будут доставлены в Пакистан в 2026 году. Еще одна страна, Египет, заинтересовалась китайским истребителем-невидимкой.

Пока неизвестно, когда Китай поставит на вооружение J-35A и в каком количестве. На авиасалоне будет также представлен новый вооруженный разведывательный беспилотник.