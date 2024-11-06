Стоимость криптовалюты биткоин в ночь на 6 ноября обновила рекорд. По предварительным данным, Трамп выиграл почти во всех колеблющихся штатах.

Дональд Трамп, похоже, победит на выборах в США. Официальный победитель еще не определен, но, по данным рынков ставок, таких как Polymarket, вероятность победы Трампа на выборах уже превышает 90 процентов. Эти данные платформы на утро 6 ноября.



Цена биткоина положительно отреагировала на последние события, как и ожидалось, учитывая дружественную к криптовалютам позицию кандидата в президенты. В рамках своей предвыборной кампании республиканец пообещал, среди прочего, создать государственный биткоин-резерв.

BTC 6 ноября впервые торговался на уровне $75 000. Это означает, что в ночь выборов актив уже достиг нового исторического максимума. Предыдущий максимум, установленный BTC 14 марта этого года, составлял около $73 000.

Цена биткоина в долларах США (1-дневные свечи). Источник: TradingView



Таким образом, в этом году биткоин продолжает показывать выдающийся рост, что можно объяснить, среди прочего, успехом спотовых ETF на биткоины в США. С начала года актив вырос примерно на 75 процентов — и этот рост курса последовал за сильным 2023 годом, когда цена BTC увеличилась на 150 процентов.

Если Дональд Трамп действительно победит на президентских выборах – а именно так это выглядит на данный момент – еще неизвестно, будет ли он подкреплять свои слова действиями, когда дело касается биткоина. Официальная инаугурация состоится в понедельник, 20 января 2025 года.

Дональд Трамп начал высказываться в пользу биткоина в мае этого года. Тогда он подчеркнул, что если людям нравятся криптовалюты, то следует проголосовать за него. Вскоре после этого он начал принимать пожертвования на предвыборную кампанию в биткоинах и криптовалютах, что сделало его первым ведущим кандидатом, пошедшим на этот шаг.

Когда он обратился к либертарианскому сообществу в мае, то также пообещал защитить право на самостоятельное хранение цифровых активов, запретить использование цифровой валюты центральным банком и освободить Росса Ульбрихта в первый день его инаугурации. Ульбрихт является основателем даркнет-рынка Silk Road, где биткоин впервые использовался в качестве платежного средства в больших масштабах.

Трамп также объявил, что уволит Гэри Генслера, главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которого считали противником криптовалют, в первый день своей инаугурации – хотя это может оказаться непростым делом.