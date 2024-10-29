На недавно прошедшем саммите в Казани страны БРИКС обсуждали отказ от доллара и переход на так называемые стейблкоины (привязанные к валюте криптовалюты).

Саммит, на котором президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин создали антизападные альянсы, также имеет отношение к блокчейну. На саммите БРИКС, который состоялся несколько дней назад в Казани, прозвучали планы по дедолларизации мировой экономики.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На саммите была озвучена концепция «Мост БРИКС»; проекты в рамках неё могут привести к созданию стейблкоинов на блокчейне, чтобы сломить превосходство доллара США.

Очевидно, что доллар является неприемлемой валютой для основных членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и их союзников Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе саммита появились данные, согласно которым страны БРИКС хотят использовать технологию распределенного реестра (DLT) для создания международной платежной системы, не нуждающейся в долларе. В результате этих экспериментов может появиться блокчейн, на котором будут работать стейблкоины.

Технологическая основа для этого, как сообщает The Economist, могла бы прийти из Швейцарии в виде решения под названием mBridge. Это проект Банка международных расчетов (BIS) со штаб-квартирой в Швейцарии, направленный на создание платформы цифровой валюты (CBDC), совместно используемой несколькими центральными банками и коммерческими банками. Платформа предназначена для обеспечения «немедленных трансграничных платежей и расчетов» и, следовательно, станет альтернативой платежной системе SWIFT, из которой Запад исключил Россию.

mBridge — это результат сотрудничества, начавшегося в 2021 году между Центром инноваций BIS, Банком Таиланда, Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, Институтом цифровой валюты Народного банка Китая и Валютно-кредитным управлением Гонконга. Позднее Центральный банк Саудовской Аравии стал полноправным членом mBridge, и сейчас в нем насчитывается более 26 членов-наблюдателей.

Технически проект основан на собственном блокчейне под названием «mBridge Ledger», который совместим с виртуальной машиной Ethereum (EVM). EVM используется такими блокчейнами, как Polygon, Arbitrum, Fantom и Avalanche, и, как известно, на блокчейне есть тысячи токенов, включая стейблкоины в различных формах. Каждый из участвующих центральных банков и денежно-кредитных органов создал узел проверки для расчета транзакций в сети. mBridge находится на начальном этапе своего развития; после более чем трёх лет разработки проект дошёл только до стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP).

От идеи сломить доминирование доллара США в мировой торговле до реализации плана еще очень долгий путь. В преддверии саммита БРИКС Россия попыталась создать базу для реализации общей альтернативы SWIFT. Карты BRICS Pay номиналом 500 рублей были розданы посетителям Экономического форума БРИКС, что, однако, можно рассматривать скорее как символический жест, чем как реальную, функционирующий платежный инструментарий.

Поскольку многое кажется возможным технически и геополитически осуществимым, до сих пор не решен очень практический вопрос: какие цифровые валюты должны работать на блокчейне? Существует идея валютной корзины, в которой содержатся валюты стран-участниц, и, проще говоря, эта цифровая валюта представляет собой среднюю цену всех валют стран-участниц проекта. Но интересы таких стран, как Бразилия, Россия или Индия, на самом деле сильно различаются. Бразилия и Индия, например, все еще ищут партнерства с США – и поэтому до решения относительно общей цифровой валюты еще очень далеко.

Итоги саммита по этому поводу должны были каким-то образом дойти до семьи Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, сыновья Трампа запустили криптопроект World Liberty Financial, включая токен WLFI, чтобы, в том числе, защитить доллар США с помощью стейблкоинов. И тут есть кое-что общее с планами «Моста БРИКС» — WLFI также основан на Ethereum.