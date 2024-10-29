Работающий с 1950-х годов атомный комплекс будет демонтирован; с 1995 года АЭС выполняла исключительно мирные функции, что было связано с остановкой производства оружейного плутония в Великобритании.

Великобритания сталкивается с серьезными проблемами при реконструкции и выводе из эксплуатации своей крупнейшей атомной электростанции в Селлафилде (ранее известной как АЭС "Уиндскейл"). Напомним, инцидент в Уиндскейле — крупная радиационная авария, произошедшая 10 октября 1957 года на одном из двух реакторов атомного комплекса. Недавние отчеты свидетельствуют о росте затрат и задержках в реализации проекта по демонтажу АЭС, что вызывает обеспокоенность по поводу государственных расходов и экологической безопасности. Ядерный комплекс стал известен миру из-за аварии 1957 года и частым инцидентам. Именно поэтому в 1981 году он был переименован в "Селлафилд".



Согласно последней информации Guardian, стоимость демонтажа "Селлафилда", как ожидается, достигнет 136 миллиардов фунтов стерлингов (около $176 млрд). Эта цифра значительно превышает предыдущие оценки: Госконтроль сообщает, что годовые расходы на объект выросли до более чем 2,7 миллиардов фунтов стерлингов. Последний прогноз показывает рост на 18,8% по сравнению с прогнозами 2019 года, что составляет 21,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Госконтроль сообщил, что прогресс в обеспечении безопасности объекта идет медленнее, чем ожидалось. Сообщается, что три наиболее опасных реактора "Селлафилда" представляют собой "неприемлемый риск". Планы по очистке трех наиболее опасных прудов, содержащих ядерные отходы, в настоящее время отстают от прогнозируемого графика 2018 года на 6–13 лет.

В отчете освещаются конкретные экологические проблемы. Особенно проблемной зоной является бункер-хранилище Магнокс-Шварф, из которого, как сообщается, ежедневно вытекает 2100 литров загрязненной воды. Осушение пруда перенесено с 2046 на 2059 год. Эти вопросы подчеркивают сложные проблемы обращения с радиоактивными материалами и их хранения на объекте.

Дата завершения проекта подземного хранилища отходов перенесена с 2040 года на 2050-е годы, что требует строительства дополнительных хранилищ и расширенного управления отходами.

Ситуация в Селлафилде привлекла внимание британского органа по надзору за расходами и подняла вопросы о государственном надзоре. Несмотря на продолжающиеся проблемы, правительство выразило намерение увеличить выработку атомной энергии, что приведет к увеличению количества ядерных отходов, которые необходимо будет утилизировать.

Ожидается, что работы по демонтажу АЭС и очистке от ядерных отходов продлятся до 2125 года, при этом в конечном итоге планируется захоронить ядерные отходы глубоко под землей в пока еще не определенном месте в Англии.

По оценкам Госконтроля, каждое десятилетие задержки реализации проекта обходится в сумму от 500 до 760 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что ведутся работы по утилизации ядерных отходов, баланс между необходимостью безопасного вывода из эксплуатации и бюджетными ограничениями остается серьезной проблемой для правительства Великобритании и регулирующих ядерную энергетику органов.