Самый большой и совершенный марсианский дрон уже находится в разработке. Преемник беспилотника Ingenuity будет настолько мощным, что сможет транспортировать несколько килограммов научного оборудования на большие расстояния.

Американское космическое агентство НАСА хочет отправить на Марс еще один беспилотный мини-вертолет. Он должен иметь возможность приземлиться на поверхность Марса после своего рода «выстрела» в атмосферу планеты на высокой скорости. Там его будут использовать для перевозки научного оборудования на расстояние несколько километров ежедневно.

Так выглядел дрон НАСА Ingenuity, когда еще не был сломан. Фото: НАСА

Последний проект называется Chopper. Этот аппарат будет представлять собой гексакоптер с шестью лопастями ротора и заменит ныне неработающий дрон Ingenuity. Ingenuity совершил 72 полета и преодолел 17 километров со средним временем полета более двух часов. Chopper должен превосходить этот показатель, а также перемещать полезную нагрузку.

Это уже видно по ключевым данным аппарата. В то время как Ingenuity весит всего 1,8 кг, Chopper, как сообщается, весит 35 кг и может летать со скоростью около 60 километров в час. Об этом сообщает New Scientist.

«Идея состоит в том, чтобы построить гексакоптер размером с марсоход Perseverance, способный преодолевать 3 километра за сол (марсианский день) и перевозить от 3 до 5 килограммов научной полезной нагрузки практически в любую точку планеты», — говорит Теодор Цанетос из НАСА.

Также ведутся работы над реактивным устройством, которое будет активироваться при входе дрона в атмосферу Марса. Это дополнительное устройство предназначено для того, чтобы замедлить Chopper настолько, чтобы он смог повернуть свои винты, выбрать маршрут и долететь до нужного места посадки.

Это решение освобождает НАСА от необходимости очень тщательно планировать точку входа аппарата в марсианскую атмосферу. По словам НАСА, это уменьшит вес ракеты-носителя и потребность в топливе, поскольку ей не придется выполнять такие точные маневры перед приближением к Марсу.

Chopper пока остается не более чем концептом. Трудности те же, что и с Ingenuity, только они становятся тем больше, чем тяжелее и крупнее становится летающий аппарат. Chopper также предстоит столкнуться с задачей, которую до Ingenuity многие считали неразрешимой: как управляемо летать в атмосфере с плотностью около одного процента от плотности Земли. Благодаря Ingenuity известно, что это в принципе возможно.