Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Blue Origin успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard в рамках миссии NS-27
Помимо грузов, впервые на орбиту была запущена новая капсула, которая будет использоваться для пилотируемых миссий коммерческих заказчиков.

23 октября в 18:30 по московскому времени суборбитальная ракета New Shepard стартовала с площадки в Западном Техасе, неся с собой десятки тысяч открыток, созданных студентами от имени некоммерческой организации Club for the Future («Клуб будущего»), а также 12 полезных нагрузок и экспериментов. Она поднялась на высоту 101 км.
Новая суборбитальная ракета Shepard. Фото: Blue Origin
Первоначально старт должен был состояться в понедельник, 7 октября, но из-за неустановленных технических проблем дату запуска было решено перенести. Следующая попытка была назначена на 13 октября, однако сообщалось о проблемах с системой GPS.

Технология, опробованная на борту New Shepard, включает в себя новую навигационную систему, которая будет использоваться не только в данной суборбитальной ракете, но и в гораздо более крупной орбитальной системе — New Glenn, первый полет которой, как ожидается, состоится в ноябре этого года.

Этот запуск — не только успех для компании, которая восстанавливается после сложной ситуации, вызванной длительным перерывом в регулярных рейсах New Shepard. Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, в рамках миссии NS-27 испытала вторую капсулу — RSS Kámán Line, которая будет использоваться для суборбитальных пилотируемых полетов.

Хотя за последнее десятилетие New Shepard успешно запускалась, первый пилотируемый полет с использованием капсулы RSS First Step состоялся только в июле 2021 года. Компании пришлось приостановить запуск ракеты после неудачного беспилотного испытания в сентябре 2022 года.

Проблемы возникли, когда система запуска достигла так называемой точки «Max-Q», т.е. точки, в которой возникает максимальное динамическое давление.

Через мгновение сработала система безопасности, капсула отделилась от ракеты-носителя и приземлилась. В марте 2023 года Blue Origin сообщила, что после многих месяцев работы причина аномалии установлена. Оказалось, что сопло двигателя BE-3PM подверглось воздействию гораздо более высоких температур, что привело к повреждению конструкции.

New Shepard — многоразовая стартовая система высотой 18 м и диаметром 3,7 м, предназначенная для суборбитальных полетов. В верхней части ракеты расположена капсула экипажа, вмещающая до 6 пассажиров.

Конструкция приводится в движение одним двигателем BE-3PM, работающим на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода. Регулярные полеты ракеты New Shepard имеют решающее значение для Blue Origin в контексте развития космического туризма в мире.

#космос #ракеты #blue origin #джефф безос #космический туризм #new shepard #суборбитальный полет
Источник: x.com,
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
40
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
ВС РФ выследили и поразили пусковую установку ЗРК Patriot в Киеве
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
104
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
44
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
4
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
12:41
Один бы могли прислать для проверки. Поляки жопошники.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
FelsheR-RU
12:38
404я мечта селянина?) На сколько велика русская литература - целая страна Обломовых.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
вован1
12:32
Давно пора русское название
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Vito Vago
12:22
Фамилия очень говорящая...
Украинский депутат Безуглая призвала готовить круговую оборону Павлограда и Изюма
Vito Vago
12:20
А где же та ракета-носитель которую использовали для полётов на Луну? В павильоне Голливуда...
Министерства обороны США заключило с Astra многомиллионный контракт на разработку ракеты-носителя
PanzerK
12:20
Не читайте на ночь буржуйские газеты... это вредно для пищеварения... Головой учитесь думать и информацию на официальных сайтах читать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Олег Дедов
12:19
Может эксплуатируют, а не импортируют?
Глава Ford: Компания импортирует электрокары Xiaomi SU7 уже полгода
Dimkovski
12:18
В CS и Дотку пойдёт гонять.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
Dimkovski
12:17
Сейчас бы в Колду на геймпаде бегать. И с какого это самая популярная игра года?
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Oleg Tereshkin
12:14
Эт вы поспешили посоны ,ща вин нт самый сок епта
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем