Помимо грузов, впервые на орбиту была запущена новая капсула, которая будет использоваться для пилотируемых миссий коммерческих заказчиков.

23 октября в 18:30 по московскому времени суборбитальная ракета New Shepard стартовала с площадки в Западном Техасе, неся с собой десятки тысяч открыток, созданных студентами от имени некоммерческой организации Club for the Future («Клуб будущего»), а также 12 полезных нагрузок и экспериментов. Она поднялась на высоту 101 км.

Новая суборбитальная ракета Shepard. Фото: Blue Origin

Первоначально старт должен был состояться в понедельник, 7 октября, но из-за неустановленных технических проблем дату запуска было решено перенести. Следующая попытка была назначена на 13 октября, однако сообщалось о проблемах с системой GPS.

Технология, опробованная на борту New Shepard, включает в себя новую навигационную систему, которая будет использоваться не только в данной суборбитальной ракете, но и в гораздо более крупной орбитальной системе — New Glenn, первый полет которой, как ожидается, состоится в ноябре этого года.

Этот запуск — не только успех для компании, которая восстанавливается после сложной ситуации, вызванной длительным перерывом в регулярных рейсах New Shepard. Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, в рамках миссии NS-27 испытала вторую капсулу — RSS Kámán Line, которая будет использоваться для суборбитальных пилотируемых полетов.

Хотя за последнее десятилетие New Shepard успешно запускалась, первый пилотируемый полет с использованием капсулы RSS First Step состоялся только в июле 2021 года. Компании пришлось приостановить запуск ракеты после неудачного беспилотного испытания в сентябре 2022 года.

Проблемы возникли, когда система запуска достигла так называемой точки «Max-Q», т.е. точки, в которой возникает максимальное динамическое давление.

Через мгновение сработала система безопасности, капсула отделилась от ракеты-носителя и приземлилась. В марте 2023 года Blue Origin сообщила, что после многих месяцев работы причина аномалии установлена. Оказалось, что сопло двигателя BE-3PM подверглось воздействию гораздо более высоких температур, что привело к повреждению конструкции.

New Shepard — многоразовая стартовая система высотой 18 м и диаметром 3,7 м, предназначенная для суборбитальных полетов. В верхней части ракеты расположена капсула экипажа, вмещающая до 6 пассажиров.

Конструкция приводится в движение одним двигателем BE-3PM, работающим на смеси жидкого водорода и жидкого кислорода. Регулярные полеты ракеты New Shepard имеют решающее значение для Blue Origin в контексте развития космического туризма в мире.