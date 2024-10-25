Швейцарские студенты провели первый в Европе успешный тест ракеты Colibri, при котором она приземлилась после полёта в заданной точке.

Осенью 2018 года студенты Федеральной политехнической школы Лозанны (ETH Lausanne) начали изготавливать небольшие модели ракет на 3D-принтере. Сейчас они завершили прототип своей ракеты под названием Colibri.

Все компоненты, привод и элементы управления они разработали сами. Как сообщает портал SRF, они провели свой первый успешный «тест» запуска с возвращением ракеты. Таким образом, команда стартапа GSP провела первое такое успешное испытание в Европе, чего еще не добилась ни одна космическая компания в Европе.

Многоразовая ракета Colibri Строительство Colibri обошлось всего в 200 000–250 000 швейцарских франков. Деньги поступают от швейцарских компаний и частных лиц, сообщает SRF. Конечная цель стартапа, который называется «Космическая программа Грюйер» (GSP), — успешный запуск ракеты в космос. Затем Colibri должен приземлиться на Землю.

Испытания являются важным этапом в разработке многоразовых ракет. В ходе теста было проверено, может ли прототип взлететь и приземлиться на стартовую площадку.

Швейцарцы добились даже большего успеха в своих испытаниях, чем Европейское космическое агентство (ЕКА) и частные космические компании Европы, как они объявили на платформе X.

Colibri успешно стартовала, а потом совершила 60-секундный полет на высоте 105 метров. Затем ракета пролетела 30 метров на юго-восток и вернулась на стартовую площадку.

Основой швейцарской ракеты является двухтопливный двигатель F-100 собственной разработки, создающий при запуске тягу 1,2 кН.

Успешным примером многоразовой ракеты считается Falcon 9 от SpaceX. Но эта ракета в настоящее время пригодна для повторного использования лишь частично. Однако, по данным SpaceX, ракета Starship следующего поколения будет полностью многоразовой.