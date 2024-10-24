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kosmos_news
В Китае тестирует плавучие солнечные панели в море
Солнечная электростанция у побережья Китая должна справиться с высокими волнами.

Не только ветряные турбины производят экологически чистую электроэнергию на море. Солнечные фермы также можно будет все чаще устанавливать в море у побережья.
Так может выглядеть в будущем солнечная ферма у моря с несколькими платформами. Фото: CGTN 
Сейчас Китай начинает испытания шестиугольной плавучей платформы, сообщает 23 октября портал Futurezone. Район испытаний называется «Желтое море номер 1». Он расположен к югу от полуострова Шаньдун в восточном Китае. Район находится недалеко от существующей морской ветряной электростанции.

Общая площадь испытательной площадки составляет 1624 квадратных метра. В эксплуатации находится 434 панели. Используются панели разного дизайна. Цель состоит в том, чтобы найти наиболее подходящую панель для использования в открытом море.

Платформа имеет высоту 9 метров и плавает на 64 буях. Тросы, прикрепленные к морскому дну, удерживают платформы на месте. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать волны высотой до 10 метров. Сколько электроэнергии производит платформа, не разглашается. Очевидно, речь идет, прежде всего, о тестировании технологии.

Панели расположены относительно высоко для предотвращения попадания на них морской воды. Это приведет к образованию кристаллов соли и других отложений, что повлияет на эффективность. Соленая вода также вызывает коррозию, что сокращает срок службы модулей.

Ожидается, что испытательная платформа будет работать в течение одного года. За это время разработчики хотят изучить, как она ведет себя в неблагоприятных условиях открытого моря. Собранные данные затем помогут при разработке будущих морских солнечных парков.

Китай — не единственная страна, полагающаяся на плавучие солнечные фермы. Голландско-норвежская компания SolarDuck планирует построить гибридную ветряную и солнечную ферму в Калабрии, на юге Италии. Плавучий морской комплекс будет построен к 2028 году в заливе Таранто у берегов Корильяно и Россано.

На озере в США находится плавучая солнечная система. Она расположена в Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси.
Всего было установлено 16 510 солнечных панелей. Вместе они производят мощность 8,9 мегаватт. По данным оператора, этого достаточно для обеспечения электроэнергией 1400 домохозяйств ежегодно.

#китай #технологии #энергетика #плавучие солнечные панели
Источник: futurezone.at
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