Вооруженные надводные корабли Eureka Naval Craft предназначены для выполнения самых разных задач.

Так называемые гибридные суда на воздушной подушке сочетают в себе преимущества судна на воздушной подушке (СВП, ховеркрафт; англ. hovercraft) и обычного катера. Благодаря норвежской компании ESNA, СВП в настоящее время снова разрабатываются.

Фото: Eureka Naval Craft

Однако такие СВП можно использовать не только в качестве паромов и для работ по техническому обслуживанию морских ветряков. По данным Eureka Naval Craft, ожидается, что они будут выполнять разнообразные военные задачи вблизи побережья.

Многофункциональные гибридные суда на воздушной подушке рассчитаны на высокие скорости и поэтому должны обеспечивать особенно быструю работу. Их можно будет использовать для патрулирования, перекрытия вод, разведки, атак, противовоздушной обороны и логистических операций, а также для эвакуации. Американская компания Eureka Naval Craft планирует представить судно на выставке вооружений EURONAVAL в Париже в начале ноября.

Гибридные суда на воздушной подушке будут построены в четырех вариантах. Aircat Bengal и Aircat Lynx имеют длину 36 метров, дальность 1000 морских миль (1852 километра) и максимальную скорость 50 узлов, что соответствует примерно 93 км/ч.

Это очень быстро для вооруженного военного корабля такого размера. Такие скорости обычно достигаются только на кораблях на подводных крыльях. Однако в военном секторе они не преобладали. Сюда входил класс Pegasus ВМС США. Длина судов этого класса составляла 41 метр, а скорость могла достигать 48 узлов (89 км/ч). Все шесть построенных патрульных катеров были списаны в 1993 году.

В составе ВМС США до сих пор находятся 16 кораблей класса USS Independence («Индепенденс»). Футуристические корабли строятся с 2008 года. Их длина составляет 127 метров, а благодаря тримаранному корпусу они развивают максимальную скорость до 44 узлов (81 км/ч).

Однако у военного корабля есть некоторые недостатки. Затраты на строительство были превышены в три раза. Кроме того, в мае 2022 года было обнаружено, что у 6 из 13 действующих на тот момент кораблей класса «Индепенденс» были трещины в корпусах. Они возникают, когда корабли движутся со скоростью более 15 узлов. По мнению производителя Austal, эти трещины не снижают боеспособность кораблей.

Eureka указывает три 30-мм пушки в качестве основного вооружения судов Aircat Bengal и Lynx. Каждое из судов имеет собственный радар на своей боевой станции, который работает совместно с полусферическим радаром с обзором на 360 градусов.

Это решение должно позволить отражать атаки дронов. Такие 30-мм боевые модули предлагаются рядом производителей для транспортных средств и кораблей.

Корабли также могут быть оснащены ракетными установками, собственными дронами и пулеметами. Модульная конструкция означает, что противокорабельные ракеты, торпеды и морские мины также могут располагаться на судне, если этого требует миссия. Это означает, что данные СВП также могут использоваться для борьбы с кораблями и подводными лодками.

Экипаж состоит из 5–7 человек, а корабли могут вместить от 15 до 17 человек. Если Bengal и Lynx будут использоваться для спасения на море, можно будет разместить 34 человека.

Два корабля меньшего размера — Aircat Jaguar и Aircat Panther — имеют длину 17,5 метров, дальность 350 морских миль (648 километров) и максимальную скорость 50 узлов или 93 км/ч.

Jaguar задуман как десантный корабль для доставки на сушу солдат и техники с более крупных кораблей. Предполагается перевозить до 24 солдат или 2 боевых машин. В качестве дополнительного вооружения на боевой станции имеется пулемет BMG калибра .50, который предназначен для борьбы с дронами и ракетами.

Panther — беспилотный корабль. Он должен либо иметь возможность доставлять припасы в районы конфликтов, либо использоваться в наступлении и обороне. Он также может быть оснащен пусковой установкой для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе), противокорабельных ракет или средств ПВО. США проявляют большой интерес к сочетанию беспилотных кораблей и барражирующих боеприпасов и уже некоторое время проводят их испытания.

Eureka получает технологию для судов Aircat от ESNA. Между двумя корпусами имеется воздушная подушка. Если воздушная подушка отключена, корабль поддерживается плавучестью (устойчивостью на воде) двух корпусов. При срабатывании воздушной подушки части корпусов остаются в воде – в основном для лучшего управления.

Более низкое сопротивление воды означает, что высокие скорости возможны при меньшем расходе топлива. По сравнению с обычным судном на воздушной подушке, волны вызывают меньшее раскачивание этих гибридов. Кроме того, можно использовать современные водометные движители.

Пока СВП практически не представлены в военном секторе. США испытывали различные лодки с 1960 года, но ни одна из них не используется. В парке России имеется СВП «Бора-2» длиной 66 метров. Сообщается, что они развивают скорость до 55 узлов (102 км/ч).

Сообщается, что Северная Корея имеет в своем парке СВП Nongo Class 6. Их длина составляет 35 метров, а скорость достигает 48 узлов (89 км/ч).

В Норвегии используются тральщики Alta Class 3. Кроме того, шесть кораблей класса Skjold служат корветами. Корабли имеют длину 47 метров. Имея максимальную скорость более 60 узлов (110 км/ч), они в настоящее время являются самыми быстрыми вооруженными военными кораблями, активно используемыми. Они оснащены 8 противокорабельными ракетами, которые также могут применяться по наземным целям. Также имеется 76-мм пушка и 2 пулемета BMG калибра .50.