ФБР арестовала человека, подозреваемого во взломе аккаунта Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на платформе X (бывший Твиттер).

17 октября Министерство юстиции США объявило, что ФБР арестовало 25-летнего мужчину по имени Эрик Каунсил-младший из Алабамы. Предполагается, что он был причастен к взлому аккаунта Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на платформе X в начале этого года. Речь идёт об аккаунте @SECGov.







Во время взлома 9 января был опубликован пост от имени председателя SEC Гэри Генслера, который якобы объявил об одобрении спотовых ETF на биткоины. Первоначально это сообщение спровоцировало рост цены BTC, которая звтем упала после того, как было обнаружено, что это был взлом, а соответствующее сообщение - фейком.

Хотя инвестиционные продукты действительно были одобрены на следующий день - то есть фейковый пост оказался правдивым - Эрик Каунсил-младший обвиняется в сговоре с целью кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с устройствами доступа, а также в манипулировании финансовым рынком.

Сообщается, что в результате взлома несанкционированные лица получили доступ к учетной записи SEC на платформе X, используя так называемый «метод замены SIM-карты». Злоумышленники договариваются с оператором мобильной связи о переносе номера мобильного телефона на SIM-карту, контролируемую мошенниками, которую они могут использовать для обхода процессов проверки, таких как многофакторная аутентификация.

Согласно обвинительному заключению, Эрик Каунсил сначала получил личную информацию и удостоверение личности сотрудника SEC, имевшего доступ к учетной записи SEC на платформе X. Подделав его удостоверение личности, Каунсил якобы использовал его для получения SIM-карты от оператора сотовой связи в Алабаме, которая была подключена к телефонной линии сотрудника SEC. Используя недавно купленный iPhone и украденные личные данные, Каунсил и его помощники смогли получить коды доступа к учетной записи SEC, чтобы манипулировать финансовыми рынками с помощью ложных отчетов.

Затем Эрик Каунсил продал iPhone и получил оплату в биткоинах и других криптовалютах за успешную замену SIM-карты. Кроме того, как сообщается, Каунсил впоследствии провел различные поиски в интернете, связанные с расследованиями ФБР, а также со взломом учетных записей SEC и схемой замены SIM-карт. Например, он вводил в поиск такие вопросы: «Как я могу знать наверняка, расследует ли мою деятельность ФБР» или «Каковы признаки того, что правоохранительные органы или ФБР мною заинтересовались?».

Пока неизвестно, какой приговор получит Каунсил и будет ли он сотрудничать со следствием.