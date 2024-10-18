Американская компания RTX Corp (ранее Raytheon), производитель систем Patriot, заплатит около $950 млн в виде различных видов штрафов за нарушение правил при продаже систем ПВО и радаров, в том числе в Катар.

В заявлении Министерства юстиции США сообщается, что компания RTX Corp (ранее Raytheon) добилась урегулирования споров в рамках двух разбирательств. Общая стоимость штрафов превысит $950 млн. Самый крупный из них, согласно решению прокурора округа Массачусетс, касается предоставления неверных данных о расходах, что приводит к заключению армии США контрактов завышенной стоимости от имени иностранных партнеров.

Пусковая установка Patriot

Два рассматриваемых контракта были заключены в 2012–2013 и 2017–2018 годах, включая поставку компонентов системы Patriot для трех военных частей (контракт заключен в 2013 году на сумму $600 млн), а также модернизацию и поддержку РЛС наблюдения для того же партнера (контракт заключен в 2017 году).

Официально власти США не говорят, о какой стране идет речь в контракте, но по данным тайваньских и китайских СМИ, это может быть Тайвань. Тайбэй должен получить от США возврат переплаченных средств (вероятно, из компенсации, которую RTX выплатит федеральному правительству).

Официальные заявления свидетельствуют о том, что сотрудники Raytheon предоставили американскому правительству ложную информацию о стоимости приобретенных систем, не соответствующую действующим нормам США. В результате заключенного судебного соглашения дальнейшее уголовное преследование не будет осуществляться, если Raytheon станет соблюдать предписания относительно надзора за деятельностью компании и ее внутренними процедурами в течение трех лет.

Еще до заключения мирового соглашения компания Raytheon предприняла ряд шагов для устранения последствий нарушения, в том числе уволила виновных сотрудников, а также повысила осведомленность и внедрила политику, направленную на обеспечение соблюдения этих правил.

Однако Raytheon придется заплатить штраф в размере более $146 млн. К тому же, чтобы избежать гражданской ответственности, Raytheon должна выплатить $428 млн, включая возмещение $111 млн федеральным властям, поскольку именно в такую сумму был оценен ущерб в результате действий компании.

В рамках отдельного разбирательства компания Raytheon заключила мировое соглашение в Восточном округе Нью-Йорка. Компанию обвиняли в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом в связи с намерением дачи взятки представителю катарских властей и умышленном нераскрытии соответствующей информации в заявках на экспорт оружия.

Согласно условиям мирового соглашения, RTX должна выплатить штраф в размере $252 млн. Кроме того, RTX выплатит, среди прочего, около $100 млн в качестве компенсации и штрафных процентов в связи с разбирательствами органа финансового надзора (SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам). По данным агентства AP, юристы RTX не признали нарушений компании, но отказались от права на судебное разбирательство и не возражали против обвинений, содержащихся в судебных документах.

Общая стоимость штрафов и компенсаций, которые придется выплатить американской компании, составляет более $950 млн. Мировые соглашения, хотя и рассматривались в разных судах, по существу были заключены одновременно. Они представляют собой так называемую «Соглашение об отсрочке судебного преследования» (DPA), которое означает, что уголовное производство приостанавливается сроком на три года и будет прекращено, если Raytheon выполнит его положения.

«Преднамеренным и вводящим в заблуждение поведением компания Raytheon не только обманула правительство США, но и нарушила целостность нашего процесса оборонных закупок», — заявил исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс.

Представители администрации США подчеркивают, что они обязаны привлекать к ответственности за подобные нарушения, а масштабы и размеры штрафов и компенсаций показывают, что власти обладают способностью действовать даже в самых сложных случаях.

Со своей стороны, в заявлении, предоставленном агентству AP, RTX заявила, что компания «берет на себя ответственность за произошедшие нарушения» и «обязуется соблюдать глобальные законы, правила и внутреннюю политику».