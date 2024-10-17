Гигантская станция генерирует электрический ток, используя энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Результаты измерений в ходе испытания являются многообещающими.

Океаны постоянно находятся в движении из-за приливов и отливов. Преобразование этой постоянно доступной энергии в электричество могло бы решить многочисленные проблемы энергоснабжения. Над этим, в частности, работает британская компания Spiralis Energy.

Инновационная приливная электростанция. Фото: Spiralis Energy

В качестве основного строительного блока новой приливной электростанции используется огромный так называемый винт Архимеда, который приводит в движение генераторы электроэнергии (Архимедов винт — механизм, исторически использовавшийся для передачи воды из низколежащих водоёмов в оросительные каналы.). Меньшая модель Axial Skelter уже несколько месяцев находится в тестовой эксплуатации.

Сейчас уже оценены первые результаты испытаний. И они многообещающие, как заявляет компания Spiralis Energy. Данные показывают лишь небольшое отклонение в 1,5 процента по сравнению с компьютерным моделированием, объясняет партнер проекта Cape Horn Engineering.

Основной принцип заключается в том, что движение морской воды вращает винт. Затем генератор превращает получаемую энергию в электричество. Хотя винт используется под водой, электрический ток генерируется над водой на суше – это во многом упрощает обслуживание и эксплуатацию системы.

Вся система находится на плавучем объекте. Компания оставляет без ответа вопрос о том, как электричество будет поступать на землю. Подобные электростанции, которые располагаются у побережья, могут, помимо прочего, использовать существующую инфраструктуру морских ветряных электростанций.

В текущих испытаниях уменьшенной электростанции винт смог выработать ровно 2,50 кВт при скорости вращения винта 21 оборот в минуту. Компьютерное моделирование предполагало 2,59 кВт. Поэтому предполагается, что полноразмерная модель превысит порог в 250 кВт.

Spiralis Energy заявляет на своем сайте, что хочет построить еще более мощную приливную электростанцию, основанную на том же принципе. Это должна быть система мощностью 500 кВт. Компания хочет получить 50 ГВт от приливных электростанций к 2040 году.