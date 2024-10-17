Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что была использована гигантская бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) для разрушения бункеров.

Американские военные отправили на боевое задание свои самые дорогие, современные и мощные бомбардировщики. Бомбардировщики-невидимки B-2 впервые за многие годы совершили атаку на подземные склады оружия хуситов в Йемене.

Бомбардировщик-невидимка B-2 выполнил боевое задание. Фото: ВВС США

Были атакованы пять подземных складов, в которых хранились различные компоненты вооружения. В заявлении Пентагона от 16 октября говорится, что это оружие использовалось для атак на гражданские и военные корабли в регионе.

В ходе миссии, возможно, даже использовала сверхмощную бомбу для разрушения бункеров, известную как GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Хотя Министерство обороны США в пресс-релизе не упоминает гигантскую 13-тонную бомбу, некоторые данные свидетельствуют о ее использовании.

Пентагон пишет об «уникальной демонстрации способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые противники стараются держать вне досягаемости – независимо от того, насколько они находятся глубоко под землей, в какой степени защищены или укреплены».

Такое описание возможности атаковать объекты подходит для характеристики бомбы GBU-57, которая, как сообщается, способна пробить 60-метровый слой бетона, прежде чем взорваться. Кроме того, заявление Пентагона читается как косвенная угроза в адрес Ирана, который поддерживает атакуемых повстанцев-хуситов.

Бомба для разрушения бункеров GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Фото: База ВВС Уайтмен

MOP также считается оружием, которое играет ключевую роль в борьбе с ядерной программой Ирана. Поскольку иранские ядерные объекты по обогащению урана, как полагают, находятся на несколько метров под землей, бомбы для разрушения бункеров вновь приобрели важное значение в вооруженных силах США.

Еще одно обстоятельство позволяет предположить использование шестиметровой бомбы с GPS-управлением. GBU-57 может использоваться только стелс-бомбардировщиками B-2, которые могут перевозить только две MOP каждый.

Воздушное пространство над Йеменом защищено в незначительной степени, а повстанцы-хуситы имеют лишь ограниченные возможности для перехвата ракет и самолетов. Так почему бы вооруженным силам США не прибегнуть к использованию обычных самолетов для выполнения миссий против противника? Бомбардировщики-невидимки B-2 для такой операции не являются абсолютно необходимыми.

Такая миссия была бы неоправданно дорогостоящей и отнимающей много времени, если бы не хотелось полагаться на уникальные возможности бомбардировщиков-невидимок. В любом случае, использование B-2 – с каким бы то ни было вооружением – можно рассматривать как четкий сигнал Ирану и демонстрацию силы США.