Для военных операций в Тихоокеанском регионе армия США хочет создать мобильную наземную пусковую установку меньшего размера. Чтобы добиться этого, США должны переосмыслить подход к разработке военной техники.

Ракетная система Typhon — американская наземная пусковая установка, которая запускает крылатые ракеты «Томагавк» и ракеты SM-6 с больших тягачей-прицепов. Впервые в этом году её отправили на Филиппины для испытаний.

Система Typhon состоит всего из 5 машин, 4 из которых оборудованы пусковыми установками

«Мы испытали систему Mid-Range Capability (другое название системы Typhon) и теперь изучаем, как улучшить следующие разработки», — цитирует 15 октября портал TWZ слова полковника Майкла Роуза.

По словам Роуза, главные вопросы: «Как сделать их более мобильными? Как сделать их меньше? Как сделать их более гибкими?».

Система Typhon, также известная как Mid-Range Capability (MCR). Фото: Армия США

Хотя система технически пригодна для использования на дорогах и может транспортироваться транспортными самолетами, она имеет некоторые ограничения из-за своих размеров. Ядро системы в настоящее время составляют 4 пусковые установки, установленные на прицепах.

Каждый из этих прицепов буксируется тяжелым тактическим грузовиком расширенной мобильности 8X8 (HEMTT). Оперативный центр находится на пятом прицепе, который также перевозит грузовик HEMTT. Система полностью помещается в транспортный самолет C-17 Globemaster.

Каждая пусковая установка может выпускать по 4 ракеты. Это означает, что до перезагрузки системы можно использовать максимум 16 ракет. Для этого необходимы дополнительные транспортные средства и оборудование.

Для перевозки системы и оборудования необходимы грузовые самолеты, которые пользуются большим спросом даже в мирное время. Для C-17 Globemaster также необходима взлетно-посадочная полоса длиной не менее 1065 метров и шириной не менее 27 метров. Многие места, например острова в Тихом океане, для этого непригодны.

Размер и вес Typhon также ограничивают морскую транспортировку, поскольку для разгрузки системы должны быть доступны соответствующие портовые сооружения. При перемещении техники уже на суше многие мосты могут не выдержать веса машин.

Новая пусковая установка Long Range Fires (LRF) может быть установлена на легкой тактической машине 4x4 и, следовательно, она значительно легче, чем пусковая установка Typhon. Однако она может быть оснащен только крылатой ракетой «Томагавк».

Автономная многодоменная пусковая установка (AML) также более компактна, чем система Typhon, но в своем нынешнем виде может стрелять только 227-мм артиллерийскими снарядами, а также баллистическими ракетами армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS) и PRSM. В своем нынешнем виде ракетная установка не может стрелять «Томагавками».

«Томагавк» сейчас в основном используется с обычной боевой частью для борьбы с наземными целями. Ракета имеет запас хода от 1600 до 2500 километров и стоит от $500 000 до $2 млн. Это делает её значительно дешевле, чем М-6 (от $4,3 млн), дальность которой составляет всего около 500 километров.

Однако М-6 может использоваться против самолетов и крылатых ракет противника. Её более высокая скорость (3,5 Маха) затрудняет защиту систем обороны противника.

Однако такая система, как Typhon, необходима в Тихоокеанском регионе: вооруженные силы Филиппин уже выразили заинтересованность в её покупке. С её помощью можно атаковать несколько целей на юго-востоке материкового Китая, а также несколько китайских форпостов в Южно-Китайском море.