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kosmos_news
Браузер Google Chrome отключил популярный блокировщик рекламы uBlock Origin
С новой версией платформы для расширений Manifest V3 браузер отказывается от uBlock Origin в Google Chrome.

Веб-браузер Google Chrome начал деактивировать популярный блокировщик рекламы uBlock Origin для первых нескольких пользователей. Сообщения отдельных пользователей появились на Reddit в минувшие выходные. Скриншоты также были размещены на онлайн-платформах, таких как X.

Фото: REUTERS Браузер сообщает пользователям, что определенные расширения больше не поддерживаются. Затем они автоматически становятся неактивными.


Причиной изменений является переход на новую платформу Chrome Manifest V3, основу для расширений браузера. С переходом на V3 Google значительно ограничивает возможности расширений.

Проще говоря, блокировщики рекламы и контента мешают обмену данными между пользователями и сайтами, которые они посещают. Эти возможности жестко ограничены в новой версии. Расширения больше не могут фильтровать трафик данных напрямую, а могут только «просить» браузер отсортировать его по определенным правилам. Это делает блокировщики рекламы гораздо менее гибкими. Возможное количество этих фильтров также строго ограничено.

Хотя популярные блокировщики рекламы, такие как uBlock, также представили доступные к загрузке варианты, совместимые с Manifest V3, они гораздо менее эффективны, чем исходные инструменты.

Google аргументирует этот шаг соображениями безопасности. Согласно одному из аргументов, если расширение имеет обширный доступ к трафику данных, оно теоретически может манипулировать им для кражи данных или фишинга. Таким же образом можно занести вредоносное ПО. В комментариях порталу The Verge компания также указывает, что существуют версии блокировщиков контента для V3.

Критики не принимают эти аргументы. Например, компанию Google обвиняют в преследовании собственных интересов в сфере рекламы, хотя она во многом этим и зарабатывает. Американская организация по защите данных и сетевой политике Electronic Frontier Foundation (EFF) даже называет Manifest V3 «мошенническим и угрожающим».

В любом случае, это изменение затронет не всех пользователей Chrome. Новая версия внедряется поэтапно. Завершить полную интеграцию планируют весной 2025 года.

Вопросы к безопасности расширений в браузере возникли уже давно. Бывший разработчик Adblock Plus Владимир Палант предупреждает о вредоносных расширениях Chrome. Производитель программного обеспечения для обеспечения безопасности Avast подтвердил выводы эксперта. Согласно анализу, среди вредоносных расширений —  набор инструментов PDF. Ранее вредоносный код был обнаружен в 34 других расширениях. Наиболее популярными расширениями с вредоносным кодом являются Autoskip для YouTube, блокировщики рекламы Crystal Ad и Brisk VPN.

Эксперт Лукас Андерссон исследовал манипулирование рейтингами в интернет-магазине Chrome и обнаружил другие вредоносные расширения. Проблема с вредоносными расширениями браузера заключается в характере инструментов. Сами расширения спроектированы таким образом, что могут предлагать ожидаемые функции. Это делает управляемые расширения безвредными. Однако разработчики добавили дополнительный вредоносный код. С помощью сайта serasearch.com коды Javascript могут быть встроены во все посещаемые ресурсы.

Сюда входит рекламное ПО, которое отображает нежелательную рекламу или изменяет результаты поиска, например, показывая рекламные ссылки.

#google chrome #браузер #блокировщик рекламы #расширение
Источник: theverge.com
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