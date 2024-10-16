Такие компании, как Google и Microsoft, также входят в альянс x86.

Два некогда непримиримых конкурента в индустрии чипов объединяют усилия. Американские компании Intel и AMD являются ведущими членами новой консультативной группы x86, которая, судя по всему, реагирует на рост британского конкурента Arm, сообщает 15 октября портал The Verge.

Фото: Intel

Консультативная группа x86 призвана развивать экосистему процессоров x86. x86 относится к архитектуре чипов, которую Intel представила в 1978 году. Их доминированию, которое продолжается и по сей день, угрожает появление Arm и ее собственной архитектуры чипов.

Альянс включает в себя длинный список других членов-учредителей, в том числе Google и Lenovo, компанию, которая сделала соответствующее заявление на конференции Tech World 2024 в Белвью, штат Вашингтон.

В программном докладе приняли участие генеральный директор AMD Лиза Су и генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, которые заявили, что архитектура x86 «жива и процветает». Особенно заметным членом альянса является Microsoft. В последнее время компания уделяла мало внимания x86. Участие Google также интересно, поскольку компания недавно разработала свой первый чип Arm, изготовленный по индивидуальному заказу. Amazon и Nvidia не вошли в альянс; эти две компании в настоящее время продвигают Arm.

Согласно пресс-релизу, заявленная цель консультативной группы — «улучшить совместимость, предсказуемость и согласованность предложений продуктов x86». Группа намерена получить информацию от разработчиков аппаратного и программного обеспечения x86 и надеется создать «упрощенные архитектурные рекомендации» для стандартизации интерфейсов между линейками продуктов AMD и Intel.

Но у альянса, похоже, есть и другая цель, а именно убедить разработчиков, клиентов и инвесторов в том, что Intel и AMD, по сути, единственные производители чипов x86. Интегрированные чипы на базе архитектуры Arm находятся на подъеме: в середине прошлого года Apple полностью перешла с чипов Intel на процессоры Apple на базе Arm. Qualcomm также недавно добилась успеха в производстве чипов Arm для компьютеров под управлением Windows.