Два некогда непримиримых конкурента в индустрии чипов объединяют усилия. Американские компании Intel и AMD являются ведущими членами новой консультативной группы x86, которая, судя по всему, реагирует на рост британского конкурента Arm, сообщает 15 октября портал The Verge.
Консультативная группа x86 призвана развивать экосистему процессоров x86. x86 относится к архитектуре чипов, которую Intel представила в 1978 году. Их доминированию, которое продолжается и по сей день, угрожает появление Arm и ее собственной архитектуры чипов.
Альянс включает в себя длинный список других членов-учредителей, в том числе Google и Lenovo, компанию, которая сделала соответствующее заявление на конференции Tech World 2024 в Белвью, штат Вашингтон.
В программном докладе приняли участие генеральный директор AMD Лиза Су и генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, которые заявили, что архитектура x86 «жива и процветает». Особенно заметным членом альянса является Microsoft. В последнее время компания уделяла мало внимания x86. Участие Google также интересно, поскольку компания недавно разработала свой первый чип Arm, изготовленный по индивидуальному заказу. Amazon и Nvidia не вошли в альянс; эти две компании в настоящее время продвигают Arm.
Согласно пресс-релизу, заявленная цель консультативной группы — «улучшить совместимость, предсказуемость и согласованность предложений продуктов x86». Группа намерена получить информацию от разработчиков аппаратного и программного обеспечения x86 и надеется создать «упрощенные архитектурные рекомендации» для стандартизации интерфейсов между линейками продуктов AMD и Intel.
Но у альянса, похоже, есть и другая цель, а именно убедить разработчиков, клиентов и инвесторов в том, что Intel и AMD, по сути, единственные производители чипов x86. Интегрированные чипы на базе архитектуры Arm находятся на подъеме: в середине прошлого года Apple полностью перешла с чипов Intel на процессоры Apple на базе Arm. Qualcomm также недавно добилась успеха в производстве чипов Arm для компьютеров под управлением Windows.