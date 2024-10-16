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Компания Thorium Space успешно продемонстрировала коммуникационные технологии терминала Aurora
Такие спутниковые терминалы обеспечивают передачу данных в спутниковых сетях.

Thorium Space успешно продемонстрировала ключевые коммуникационные технологии во время практической демонстрации терминала Aurora, которая состоялась в середине октября в лаборатории компании в польском Вроцлаве. Презентация собрала представителей космической отрасли, в том числе военных.
Фото: Thorium SpaceВ ходе встречи была проведена практическая демонстрация связи с телепортом на Кипре (с использованием геостационарного спутника) и терминала Aurora. Напомним, телепорт — магистральная наземная станция (центр космической связи), служащая для оказания услуг спутниковой связи и вещания.

На первом этапе осуществлялся прием модулированного сигнала со спутника, который был виден на анализаторе спектра и мониторе компьютера. Затем посредством обмена мгновенными сообщениями участники имели возможность связаться в прямом эфире с представителем оператора Hellas Sat на Кипре и увидеть полученный сигнал. Вся передача осуществлялась в Ka-диапазоне с использованием плоских антенн с электронно управляемым лучом — технологии, полностью разработанной Thorium Space.

«Это уникальное решение — плоская антенна, полностью лишенная механических элементов и вибраций, которая электронным способом управляет лучами на два спутника одновременно и позволяет оперативно использовать ее в системах во время движения. Сегодня мы представляем наиболее сложную форму работы этого терминала, т.е. с геостационарным спутником, который находится дальше всего, в 40 000 км от Земли. Терминал также может работать на более низких орбитах LEO и MEO», — прокомментировал демонстрацию технологии Павел Рымашевский, президент правления Thorium Space S.A.

В ходе мероприятия также были представлены планы развития компании на 2025 год и обсуждены последние технологические достижения. Ключевой темой стала дискуссия об отсутствии независимой космической инфраструктуры в странах, что представляет собой серьезный вызов национальной безопасности соответствующим государствам. Подчеркивалось, что отсутствие автономных технологий может привести к потере связи и ограничениям в реагировании на кризисные ситуации.

В ответ на эти вызовы Thorium Space работает над такими решениями, как спутник SmallGeo и терминалы Aurora и Aurora PRO, которые призваны укрепить безопасность стран и обеспечить надежную связь в любых условиях.

Закрытое мероприятие также стало прекрасной возможностью инициировать диалог о сотрудничестве в космической и оборонной сферах, что является ключом к созданию независимой космической инфраструктуры.

#технологии #связь #aurora
Источник: thorium.space,
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