По мнению различных экспертов, цена Ethereum, как ожидается, испытает взрывной прорыв. Исходя из текущей цены, ожидается, что монета вырастет до 130%.

По мнению финансового эксперта Питера Брандта, Ethereum готов к взрывному прорыву. Признаки этого можно увидеть в недавних движениях цен, написал он в посте на платформе X. Однако аналитик не предоставил дополнительной информации.



Днём 16 октября вторая по величине криптовалюта торгуется на уровне $2600. Ethereum вырос на 7% в недельном тренде — это означает, что криптовалюта не уступала биткоину, который также вырос на 7% за тот же период.

Итак, Брандт ожидает дальнейшего роста цены Ethereum. Эксперт не одинок в своей оценке. Некоторые коллеги с ним согласны. Среди них аналитик Али Мартинес, который обнаружил некоторые закономерности на графике движения курса ETH.

На платформе X Мартинес 14 октября представил график, на котором показано движение Ethereum с июля 2023 года.



Согласно анализу аналитика, Ethereum увеличивается в среднем на 130% каждый раз, когда криптовалюта достигает определенной границы. Это событие уже произошло. Он пишет:



«Если эта модель снова сохранится, мы можем ожидать, что цена ETH вырастет до $6000 – при условии, что ключевая поддержка на уровне $2300 сохранится».

Известный на платформе X аналитик The Moon также прогнозирует рост цены Ethereum. Однако он устанавливает следующую целевую цену значительно ниже — $3400.





«Ethereum может взорваться в любой момент! Цель — $3400», — написал 14 октября аналитик на X.

В целом эксперты обычно обращают внимание на объем общей заблокированной стоимости (TVL) актива, прогнозируя его курс. Этот показатель у Ethereum составляет $47,91 млрд.



Общая заблокированная стоимость (TVL) — важный показатель в мире децентрализованных финансов (DeFi). Положительное развитие TVL в Ethereum с начала 2024 года служит хорошим предзнаменованием для сети Ethereum. Это показывает, что, несмотря на высокие комиссии и растущую конкуренцию со стороны других блокчейнов, интерес к криптовалюте и участие в стейкинге Ethereum остаются высокими.

Как фундаментальное развитие блокчейна Ethereum, так и положительное изменение цен на ETH дают основания для оптимизма. Дальнейшее улучшение фундаментальных показателей может побудить инвесторов покупать Ethereum. Общее настроение на рынке криптовалют будет иметь решающее значение для Ethereum в ближайшие недели.

Материал не является инвестиционной рекомендацией.