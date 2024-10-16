Японский автопроизводитель Toyota разработал водородные аккумуляторы, напоминающие большие батарейки типа АА. «Портативный водородный аккумулятор» достаточно компактен, чтобы его можно было транспортировать вручную.
Как сообщает Toyota, эти элементы должны быть пригодны для широкого спектра применений. Наиболее очевидным является использование в автомобилях на топливных элементах (FCEV), но есть и более необычные идеи.
Энергетические элементы можно носить с собой в рюкзаке. Это значительный шаг вперед по сравнению с очень тяжелыми и громоздкими водородными аккумуляторами, которые используются в настоящее время.
Их можно легко заменить, и они должны просто подключаться к транспортным средствам или устройствам. Это экономит время на погрузку или зарядку. То есть, можно взять в дорогу, например, несколько таких аккумуляторов, и, если на пути путешествия нет зарядных станций, то следует всего лишь сменить данный топливный элемент на запасной.
Toyota, вероятно, захочет продвигать использование водорода в качестве альтернативного источника энергии. В автомобильном секторе компания является одной из немногих, которая до сих пор использует водород для частного транспорта.
Большинство производителей фокусируются на чисто электрической мобильности. Toyota неоднократно критиковала электромобили. Компания в отношении транспортных средств опирается на водородные топливные элементы.
Источник энергии, такой как водород, преобразуется непосредственно в электричество в автомобиле, которое используется для привода его электродвигателя. Эта технология в основном используется в автобусах.