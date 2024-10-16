Компактные водородные аккумуляторы призваны сделать электромобили с топливными элементами более практичными.

Японский автопроизводитель Toyota разработал водородные аккумуляторы, напоминающие большие батарейки типа АА. «Портативный водородный аккумулятор» достаточно компактен, чтобы его можно было транспортировать вручную.

Новый портативный водородный топливный элемент Toyota. Фото: Toyota Как сообщает Toyota, эти элементы должны быть пригодны для широкого спектра применений. Наиболее очевидным является использование в автомобилях на топливных элементах (FCEV), но есть и более необычные идеи.

Энергетические элементы можно носить с собой в рюкзаке. Это значительный шаг вперед по сравнению с очень тяжелыми и громоздкими водородными аккумуляторами, которые используются в настоящее время.

Фото: Toyota

Их можно легко заменить, и они должны просто подключаться к транспортным средствам или устройствам. Это экономит время на погрузку или зарядку. То есть, можно взять в дорогу, например, несколько таких аккумуляторов, и, если на пути путешествия нет зарядных станций, то следует всего лишь сменить данный топливный элемент на запасной.

Фото: Toyota Toyota, вероятно, захочет продвигать использование водорода в качестве альтернативного источника энергии. В автомобильном секторе компания является одной из немногих, которая до сих пор использует водород для частного транспорта.

Большинство производителей фокусируются на чисто электрической мобильности. Toyota неоднократно критиковала электромобили. Компания в отношении транспортных средств опирается на водородные топливные элементы.

Источник энергии, такой как водород, преобразуется непосредственно в электричество в автомобиле, которое используется для привода его электродвигателя. Эта технология в основном используется в автобусах.