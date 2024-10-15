Транспортные вертолеты армии США получат систему управления полетом, которая позволит им летать автономно.

UH-60 Black Hawk был самым используемым и ключевым транспортным вертолетом армии США с 1970-х годов, как поясняет в пресс-релизе от 14 октября компания Sikorsky, дочерняя компания Lockheed Martin. Так будет продолжаться и до 2070-х годов.

Black Hawk. Фото: Lockheed Martin

Чтобы гарантировать, что культовые вертолеты останутся пригодными для будущего использования, им теперь интегрируют специальную роботизированную систему (её называют в пресс-релизе «робот-мозг»). Это означает, что так называемые «Черные ястребы» смогут летать полностью автономно, без пилотов на борту.

Основная цель состоит не в том, чтобы вертолеты могли летать, как беспилотники. Прежде всего, такая система предназначена главным образом для помощи летчикам.

Система может гарантировать, что в некоторых случаях в кабине будет присутствовать только один пилот. При необходимости вертолетом Black Hawk без людей на борту также можно было бы управлять с земли с помощью планшета — например, во время особо сложных спасательных операций или опасных миссий по снабжению армии.

Автономно летающий Sikorsky UH-60 Black Hawk. Фото: Lockheed Martin

Компания Sikorsky получила контракт на $6 миллионов от Исследовательского отдела армии США (DARPA). В рамках этого соглашения компания установит свою автономную систему полета ALIAS/MATRIX на UH-60M, который уже имеет электронное управление полетом.

Black Hack с новой системой должен быть готов к полету в следующем году. Затем исследовательское подразделение США и Командование по развитию боевых возможностей армии (DEVCOM) проведут тщательное тестирование возможностей автономного вертолета. Потом система ALIAS/MATRIX будет адаптирована, прежде чем ее можно будет использовать на практике.