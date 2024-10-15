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kosmos_news
Google покупает малые модульные реакторы у стартапа Kairos Power для центров обработки данных
Соглашение способствует развитию технологий.

Центрам обработки данных крупных технологических компаний требуется все больше и больше энергии (в том числе из-за развития генеративного искусственного интеллекта), и эти энергетические потребности все чаще удовлетворяются за счет ядерной энергетики в США. Kairos Power и Google подписали рамочное соглашение о строительстве малых модульных реакторов, которое открывает путь к созданию в США парка современных атомных электростанций общей мощностью 500 МВт к 2035 году.
Малый модульный реактор от Kairos Power. Фото: Kairos Power
В соответствии с соглашением Kairos Power будет разрабатывать, строить и эксплуатировать серию так называемых малых модульных реакторов (ММР или SMR). Электростанции должны быть расположены в соответствующих зонах снабжения, чтобы обеспечить дата-центры Google экологически чистой электроэнергией.

Ожидается, что первый объект будет введен в эксплуатацию к 2030 году для поддержки целей Google по безуглеродной энергетике и нулевым выбросам.

Google следует за тенденцией крупных поставщиков облачных услуг полагаться на ядерную энергию для питания своих центров обработки данных. Microsoft (Azure) и Amazon (веб-сервисы) ранее предпринимали аналогичные усилия для покрытия растущих потребностей в энергии своих серверных центров.

Kairos Power была основана в Калифорнии в 2016 году Майклом Лауфером, Эдвардом Блэндфордом и Пером Петерсоном. Вместо воды, которая используется в обычных ядерных реакторах, в реакторе американского стартапа в качестве теплоносителя используется расплавленная фторидная соль. Расплавленные фторидные соли обладают «превосходной химической стабильностью и огромной способностью передавать тепло при высоких температурах и удерживать продукты деления», говорится в сообщении стартапа.

Google рассматривает ядерную энергетику как дополнение к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная и ветровая энергия. Интернет-компания с 2010 года подписала более 115 соглашений в этой области для создания станций общей мощностью более 14 ГВт для генерации чистой энергии.

Дополнительная генерация энергии в рамках этого соглашения с Kairos Power дополнит существующее использование Google переменных возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, говорится в сообщении.

В США, а также во многих странах Европы атомные электростанции рассматриваются как источники чистой энергии с низким уровнем выбросов CO2. Во многих странах население не любит атомные электростанции по разным причинам и из-за сильного антиядерного движения. Однако новые атомные электростанции, отвечающие определенным требованиям, рассматриваются в таксономии ЕС как источники зеленой энергии.

#технологии #google #искусственный интеллект #ядерная энергетика #центры обработки данных #атомные электростанции #kairos power
Источник: trendingtopics.eu
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