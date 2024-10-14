Немецкая газета Bild сообщила, что правительство Германии может приостановить поддержку Украины в виде передачи тяжелой техники. У Бундесвера и западных стран нехватка военной техники.

Немецкая газета Bild цитирует внутренний документ Минобороны Германии, согласно которому страна должна прекратить поставки тяжелой техники на Украину. Сообщается, что поставки танков Leopard 2, БМП Marder 1A3 и самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 уже завершены и дальнейшие поставки не планируются. Это связано с тем, что в Минобороны ФРГ не верят, что Украина сможет подготовить новое контрнаступление. Также Бундесвер сам испытывает нехватку военной техники.

Leopard 2А6

Bild также отмечает, что хотя правительство Германии и обещает дальнейшую поддержку, на самом деле это повторение информации о помощи, которая уже была предоставлена или обещана давно, и это на самом деле не новые пакеты поддержки ВСУ.

Факт остается фактом: в Европе уже практически нет запасов доступной военной техники. Европейские страны зачастую вынуждены поставлять Украине технику, которая обычно находится в действующих воинских частях.

Это можно исправить, заказав новое оборудование взамен использованного, но правительство Германии не желает увеличивать расходы на и без того недостаточно финансируемый Бундесвер. То же самое происходит со многими другими странами Западной Европы, которые не желают существенно увеличивать расходы на модернизацию и расширение своих вооруженных сил.

Ряд европейских стран передали всё, что могли, и чтобы поставить больше старой техники, они должны сначала заменить её новой, создание которой займёт еще несколько лет.