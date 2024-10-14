Немецкая газета Bild цитирует внутренний документ Минобороны Германии, согласно которому страна должна прекратить поставки тяжелой техники на Украину. Сообщается, что поставки танков Leopard 2, БМП Marder 1A3 и самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 уже завершены и дальнейшие поставки не планируются. Это связано с тем, что в Минобороны ФРГ не верят, что Украина сможет подготовить новое контрнаступление. Также Бундесвер сам испытывает нехватку военной техники.
Bild также отмечает, что хотя правительство Германии и обещает дальнейшую поддержку, на самом деле это повторение информации о помощи, которая уже была предоставлена или обещана давно, и это на самом деле не новые пакеты поддержки ВСУ.
Факт остается фактом: в Европе уже практически нет запасов доступной военной техники. Европейские страны зачастую вынуждены поставлять Украине технику, которая обычно находится в действующих воинских частях.
Это можно исправить, заказав новое оборудование взамен использованного, но правительство Германии не желает увеличивать расходы на и без того недостаточно финансируемый Бундесвер. То же самое происходит со многими другими странами Западной Европы, которые не желают существенно увеличивать расходы на модернизацию и расширение своих вооруженных сил.
Ряд европейских стран передали всё, что могли, и чтобы поставить больше старой техники, они должны сначала заменить её новой, создание которой займёт еще несколько лет.